Tips på portal hårddisk, 5TB

Tips på portal hårddisk, 5TB

Jag har en gammal 4TB, köpt 2016 kopplad till min Synology DS923+ för lite backup. Den är dock grisigt långsam oftast (många småfiler hjälper inte heller).
https://www.inet.se/produkt/4315146/seagate-backup-plus-porta...
Jag försöker reda ut ang USB-specs vad jag ska ha som maxar USB-porten på NASen men lite lurigt att se den ovan om den är antik eller inte vid det här laget eller inte.
Funderar på nått sånt här istället men nån kanske har bättre koll på dessa röriga USB-standards än jag? Vinner jag nått på det?
https://www.webhallen.com/se/product/316767-WD-My-Passport-V3...
Tips mottages tacksamt.

https://global.synologydownload.com/download/Document/Hardwar...

Den har USB 3.2 gen 1.
Men: den har också stöd för eSATA, vilket potentiellt kan vara både stabilare och snabbare i verkligt bruk.

Skulle jag vilja ha prestanda ur en extern disk skulle jag inte köpa färdigbyggt, utan leta upp ett kabinett med bra rykte och stoppa in en så snabb disk jag hade råd med.

NASens port har jag koll på (uttryckt mig oklart, sorry). Mest vad befintlig hårddisk presterar, om jag vinner på att uppgradera överhuvudtaget..
Jag vill inte ha nån 3.5" disk (har en annan NAS för annan typ av backup) utan nu är det nått som är litet och tyst för lite andra grejer.

Ok, då förstår jag.
Jag är ärligt talat inte säker, men jag killgissar att det blir svårt att hitta en mekanisk 2,5”-disk som är så jättemycket snabbare än ~100-120 MB/s vid sekventiellt arbete; betydligt mindre än så vid hög I/O-belastning som vid skrivning av småfiler. Då är det inte anslutningen som är flaskhalsen utan rotationshastighet på skivorna och sökhastighet på huvudet.

Om du vill ha något litet, finns denna på rea, dock så måste du köpa disk själv men den är snabb!
https://www.inet.se/produkt/4305662/hyperdrive-usb4-ssd-enclo...

Skulle tro att de knappt kommer att göra något. Sedan SSDer tog över så har ju inte utvecklingen av 2.5" diskar avstannat helt, så man kan ju inte räkna med att någon har gjort något framsteg på hastighet/lagringsdensitet på skivorna. Skillnaden mellan 4 och 5TB 2.5" diskar är antagligen att den senare har en extra skiva i sig, vilket inte gör något för att öka hastigheten.

Sedan är nog båda även "SMR" (shingled magnetic recording) diskar vilket betyder att om man ändrar något mitt i så måste man skriva om spåret bredvid, vilket betyder att man skriva om spåret bredvid, etc. , tills man når en tomt spår. Vilket i sig inte är optimalt beroende på hur backupen görs.
SMR fungerar bra som lagring som man bara skriver en gång till och sedan bara läser. Annars är det CMR/PMR (där spåren inte överlappar varandra) som är att föredra, vilket inte finns på den storleken av disk med den mängden lagring.

Utan det är nog 3.5" diskar som gäller om du vill kunna snabba upp det hela tyvärr.

Vet inte om man vill förlita sig på en SSD som backup. Men täcker ju liten och snabb i alla fall.

Efter mer googlande och chatgpt, min befintliga hårddisk USB-gränssnitt, verkar vara av samma kategori som den som sitter i NAS:en, så jag antar att jag inte får upp hastigheten. Jag hade hoppats på att min gamla disk körde nått antikt USB-gränssnitt men så verkar inte vara fallet. Så en ny mekanisk disk kommer gå lika långsamt.
NVMe vore ju kul men i en helt annan prisklass tyärr. :/

