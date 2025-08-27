Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X – bäst i klassen
Sveklockarn
Medlem ★
●
Visa signatur
Thomas
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS
Sveklockarn
Medlem ★
●
Visa signatur
925a
Medlem ★
●
Visa signatur
/925
Threadripper 7980x|128Gb Ram|72TB 10GbE Synology Nas|MSI 3090 Suprim|LG UltraWide 38" - Wacom Intuos 3 A3
Noob I am
Medlem ★
●
Visa signatur
Race-sim T300 Ferrari 599XX & playseat challenge
Skärm LG OLED 55C9 Bärbar Dell xps 13 9360 Lur iPhone 7
DAC/AMP Aune x1s Lurar Fidelio x2 & Air Pods
CrispVanDahl
Redaktion
Redaktör ★
Kepskonnässör
●