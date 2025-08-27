Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X – bäst i klassen

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X – bäst i klassen

Testlabbet tar sig an AMD:s senaste generation HEDT-processorer.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Intel Core Ultra 9 285K verkar ju vara valet för prestanda per krona när man ska spela Cinebench!

Nu kommer det komma massa kommentarer om hur Cinebench inte är en relevant siffra [när AMD inte leder], men kan bespara er med att det hela är ämnat som en lättsam kommentar om Intels relativa duglighet trots innevarande AMD-hype.

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
http://xkcd.com/386/
http://readthefuckingmanual.com/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem

Häftigt!

Klart oväntade siffror med upplåst effektbudget. 1.5% ökad prestanda för 9980X vid c:a 13% högre klockfrekvens? Och vid 365 W extra effekt.

Skrivet av Sveklockarn:

Intel Core Ultra 9 285K verkar ju vara valet för prestanda per krona när man ska spela Cinebench!

Nu kommer det komma massa kommentarer om hur Cinebench inte är en relevant siffra [när AMD inte leder], men kan bespara er med att det hela är ämnat som en lättsam kommentar om Intels relativa duglighet trots innevarande AMD-hype.

Gå till inlägget

Hm, de leder ju med 2.67x över Intels bästa, 6600 mot 2470. Enkeltrådad rendering på CPU är nog inte aktuellt för många.
Sedan så är det förstås en helt galen jämförelse, och Intel vinner nog ändå stort i prestanda per krona.

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Thomas:

Hm, de leder ju med 2.67x över Intels bästa, 6600 mot 2470. Enkeltrådad rendering på CPU är nog inte aktuellt för många.
Sedan så är det förstås en helt galen jämförelse, och Intel vinner nog ändå stort i prestanda per krona.

Gå till inlägget

Haha jo, jag tar givetvis också med att en 285K kan fås för 4990 kr i Sverige nu tydligen. 😅

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
http://xkcd.com/386/
http://readthefuckingmanual.com/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Väntar på Threadripper 11-9980x innan jag uppgraderar! Om jag lever...

Visa signatur

/925

Threadripper 7980x|128Gb Ram|72TB 10GbE Synology Nas|MSI 3090 Suprim|LG UltraWide 38" - Wacom Intuos 3 A3

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hur kan ni säga att produkten är bäst i klassen om ni inte ens har testa vad Intel har att erbjuda? Xeon W3500 och W2500 är väl betydligt mer relevanta att testa än 6 kärninga core-i5?

Visa signatur

Race-sim T300 Ferrari 599XX & playseat challenge
Skärm LG OLED 55C9 Bärbar Dell xps 13 9360 Lur iPhone 7
DAC/AMP Aune x1s Lurar Fidelio x2 & Air Pods

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Redaktion
Redaktör
Skrivet av Noob I am:

Hur kan ni säga att produkten är bäst i klassen om ni inte ens har testa vad Intel har att erbjuda? Xeon W3500 och W2500 är väl betydligt mer relevanta att testa än 6 kärninga core-i5?

Gå till inlägget

Vi har inte testat Intels HEDT-processorer då vi inte fått någon möjlighet att testa dem. Tittar vi hos diverse återförsäljare verkar det bara vara Proshop som saluför dem och då är det några veckors beställningstid.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar