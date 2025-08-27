AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X – bäst i klassen

Häftigt!

Klart oväntade siffror med upplåst effektbudget. 1.5% ökad prestanda för 9980X vid c:a 13% högre klockfrekvens? Och vid 365 W extra effekt.

Skrivet av Sveklockarn: Intel Core Ultra 9 285K verkar ju vara valet för prestanda per krona när man ska spela Cinebench! Nu kommer det komma massa kommentarer om hur Cinebench inte är en relevant siffra [när AMD inte leder], men kan bespara er med att det hela är ämnat som en lättsam kommentar om Intels relativa duglighet trots innevarande AMD-hype.

Hm, de leder ju med 2.67x över Intels bästa, 6600 mot 2470. Enkeltrådad rendering på CPU är nog inte aktuellt för många.

Sedan så är det förstås en helt galen jämförelse, och Intel vinner nog ändå stort i prestanda per krona.