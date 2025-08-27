Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Uppgradering/bygge (AM5) + frågor

Uppgradering/bygge (AM5) + frågor

Hej,
har börjat kika på uppgradering (i praktiken en ny). Den ska bara användas till spel och därför siktar jag in mig på AMD, visst är det vettigt? Tänker mig att den ska räcka rätt länge med mindre uppgraderingar. Behöver verkligen inte det allra fräsigaste men vill kunna spela senaste Doom och gärna utan att den låter som en jetmotor. Vill helst inte ha en massa RGB etc (men ja om något uppenbart bättre finns kan det väl få lysa på där inne bäst det vill )

Nuvarande dator från 2016 är en i7-6700K med 32GB RAM etc på ett Gigabyte Z170M-plus. Detta sitter i ett Fractal Design Core 1100, och jag tror det vore bra med något luftigare.

Det som kan användas från befintlig dator tänker jag mig är:
- SSD (minns inte riktigt, typ Samsing 970 eller något i den stilen)
- Nätaggregat (Corsair RM750x 750W)
- Grafikkort 2070 Super. Är medveten om att det "behövs" ett nytt där, men har inte pengar till allt på en gång.
Men är lite sugen på att testa ett Radeon-kort, kanske ett 9060XT/9070XT eller så.

Här är en korg jag har börjat plocka ihop:

https://www.inet.se/lista/LYemk/ny-speldator

Och här kommer ett gäng frågor. Det mesta går väl att söka rätt på själv, men känns roligare att fråga här då folk är väldigt kunniga och säkert kan tänka på aspekter jag själv skulle missa.

1. Finns det några uppenbara kompatibilitetsproblem mellan delarna?

2. RAM:en har jag mest valt för att många andra verkar ta dem. Verkar vara lågprofil.. är det någon nackdel med det? Finns det något annat 2x16GB-kit som brukar funka till de flesta AM5 moderkort?

3. Det verkar t.ex. som att folk ofta väljer SE-versionen av Peerless Assassin eller Phantom Spirit, finns det någon anledning till det? Phantom Spirit är väl nyare och EVO är bättre?

4. Noctua NF-A12x25 tänkte jag ha som utblås bak, vet inte om den är overkill?
Tänker mig ett luftflöde från de tre frontfläktarna och genom processorkylaren och så ut på baksidan.

5. Kryosheet verkar intressant då det vore skönt att slippa hålla på och byta kylpasta etc. Plus att den ev. har lite bättre värmeledningsförmåga, eller är jag ute och cyklar?

6. Begriper mig inte riktigt på det här med PCI-lanes. Kan man sätta grafikkortet i vilken slot som helst, är det värt att kika på andra moderkort för att få fler möjligheter? Tänker om det kan placeras hyfsat fritt och ha lite luft omkring sig samt inte krocka med annat.

7. Funderar på att slå till nu eller vänta till BF.. är det något särskilt som planeras släppas under hösten som är värt att vänta på i ungefär den här priskategorin?

Tacksam för input!

Kan du inte återanvända chassi också?

5. Det följer med förmonterad kylpasta på cpu kylaren, den duger gott

6. Grafikkortet ska nästan alltid monteras i slotten närmast CPUn, för bästa resultat. Läs respektive moderkorts manual

7. Ser att BF6 bundlas med vissa grafikkort och cpu, kan vara värt att titta på om du ändå tänker köpa BF6.
Kring jul alternativt början på nästa kommer troligen Nvidia lansera uppdaterade super versioner (mest med extra ram) av sina grafikkort.

La till ett förtydligande om chassi, har ett Fractal Design Core 1100 - så då måste man ha mATX. Jag har fått för mig att det är bra att ha ett lite större och luftigare kanske. Men ska fundera lite mer på det.

5. Ok, är det förapplicerad till och med? Inte bara en tub som medföljer?

6. Aha ok, misstänkte det. Då kanske det är viktigt att kolla måtten lite extra också.

7. Aha, mja, just BF6 är ingen prio. Men tack för input om ev. kommande releaser!

Oftast är den för applicerad, men ibland följer det med tub. Google kan säkert svara på hur det är med just denna modell.

