Efterflytt-rensning deluxe – i9 11900K + Z590 + DDR4, Emotiv EEG-headset, nätverk, fläktar m.m.

Alla rensar innan flytt – jag gör det efter. Resultatet är en blandning datorprylar, nätverksgrejer, fläktar och till och med ett EEG-headset.

Allt är fungerande om inget annat anges. En del nytt i kartong, annat äldre men fullt dugligt.

Jag kan bara lägga upp 5 bilder här – fler bilder kan skickas vid intresse.

Skickas mot frakt eller hämtas i Lund. PM vid intresse eller bud. Byten kan också vara aktuella då jag gillar märkliga prylar. Surprise me!

Nätverksutrustning

MikroTik hEX RB750Gr3 router – ny i originalkartong

Netgear WAX214 WiFi 6 AX1800 Dual Band Access Point – använd hemma utan problem, kvitto finns

Svart koaxialkabel – ny, ihoprullad (oklar längd)

Fläktar & kylning

be quiet! fläkt ×3 – 120 mm, svarta

NZXT fläkt ×4 – 120 mm, svarta

Cooler Master fläkt ×2 – nya, oanvända, 120 mm

Zalman ZM-AF120 fläkt ×2 – nya, oanvända, 120 mm, LED

Corsair fläkt ×1 – 140 mm

Arctic F8 fläkt – ny i kartong, 80 mm

NZXT fläkt ×1 – 140 mm

Jonsbo fläkt ×1 – 120 mm

Fractal Design fläkt ×1 – 120 mm

Metallgaller ×2 – runda

Dator- & lagringsenheter

3.5" diskettstation – äldre modell, fungerade när den togs ur bruk

5.25" DVD-RW enhet ×2 – äldre optiska enheter, fungerade när den togs ur bruk (1x IDE & 1x Sata)

Godspeed Computer Corp. 3.5" kortläsare – fungerade när den togs ur bruk

PCI-E Riser – ny, oanvänd

Elektronik & tillbehör

GoPro HERO 1 actionkamera med originaltillbehör

Trådlös laddare – Fast Charge, stående modell, vit

Cleverio Smart Smoke Alarm – använt ca 6 månader

Jabra Evolve2 headset – med dongle, använt ca 12 månader

ICY BOX USB 3.0-hubb – 7 portar

Wirelås för laptop

Logitech iTrigue högtalare – utan subwoofer

Datorer & komponenter

Dell Optiplex SX270 – fungerar men kondensator bör bytas.

Specs:

Intel Pentium 4 (Northwood, Socket 478 – exakt modell okänd)

2×1 GB DDR400

20 GB IDE HDD

Strömadapter medföljer

Windows XP Professional CD-key medföljer

Serienummer: GMTX21J

Model No: DCT

MFG Date: 2004-06-04

(Ingen Service Tag – dessa SX270 hade bara serienummer)

Gigabyte Z590 UD AV LGA 1200 moderkort + Intel i9 11900K + Corsair DDR4 2×16 GB 4600 MHz – paketpris 5000 kr eller bud

Kablar & dockor

Toslink-kabel ×2 – ej testade

Prokord 5K dockningsstation med USB-C – med USB-C till USB-C, uplink-adapter och ström

Specialutrustning

Emotiv EPOC X (Model 3.0) EEG-headset – knappt använt – prisförslag 6500 kr

Ingår:

Headset

USB-laddningskabel

USB Receiver Dongle

Öppnad filtpack med 41 filtar kvar

Originalförpackning & kvitto (nypris ca 11 000 kr)

Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill, oavsett budordning

Läs hela annonsen här