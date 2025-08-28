Efterflytt-rensning deluxe – i9 11900K + Z590 + DDR4, Emotiv EEG-headset, nätverk, fläktar m.m.

Alla rensar innan flytt – jag gör det efter. Resultatet är en blandning datorprylar, nätverksgrejer, fläktar och till och med ett EEG-headset.
Allt är fungerande om inget annat anges. En del nytt i kartong, annat äldre men fullt dugligt.
Jag kan bara lägga upp 5 bilder här – fler bilder kan skickas vid intresse.
Skickas mot frakt eller hämtas i Lund. PM vid intresse eller bud. Byten kan också vara aktuella då jag gillar märkliga prylar. Surprise me!
Nätverksutrustning
MikroTik hEX RB750Gr3 router – ny i originalkartong
Netgear WAX214 WiFi 6 AX1800 Dual Band Access Point – använd hemma utan problem, kvitto finns
Svart koaxialkabel – ny, ihoprullad (oklar längd)
Fläktar & kylning
be quiet! fläkt ×3 – 120 mm, svarta
NZXT fläkt ×4 – 120 mm, svarta
Cooler Master fläkt ×2 – nya, oanvända, 120 mm
Zalman ZM-AF120 fläkt ×2 – nya, oanvända, 120 mm, LED
Corsair fläkt ×1 – 140 mm
Arctic F8 fläkt – ny i kartong, 80 mm
NZXT fläkt ×1 – 140 mm
Jonsbo fläkt ×1 – 120 mm
Fractal Design fläkt ×1 – 120 mm
Metallgaller ×2 – runda
Dator- & lagringsenheter
3.5" diskettstation – äldre modell, fungerade när den togs ur bruk
5.25" DVD-RW enhet ×2 – äldre optiska enheter, fungerade när den togs ur bruk (1x IDE & 1x Sata)
Godspeed Computer Corp. 3.5" kortläsare – fungerade när den togs ur bruk
PCI-E Riser – ny, oanvänd
Elektronik & tillbehör
GoPro HERO 1 actionkamera med originaltillbehör
Trådlös laddare – Fast Charge, stående modell, vit
Cleverio Smart Smoke Alarm – använt ca 6 månader
Jabra Evolve2 headset – med dongle, använt ca 12 månader
ICY BOX USB 3.0-hubb – 7 portar
Wirelås för laptop
Logitech iTrigue högtalare – utan subwoofer
Datorer & komponenter
Dell Optiplex SX270 – fungerar men kondensator bör bytas.
Specs:
Intel Pentium 4 (Northwood, Socket 478 – exakt modell okänd)
2×1 GB DDR400
20 GB IDE HDD
Strömadapter medföljer
Windows XP Professional CD-key medföljer
Serienummer: GMTX21J
Model No: DCT
MFG Date: 2004-06-04
(Ingen Service Tag – dessa SX270 hade bara serienummer)
Gigabyte Z590 UD AV LGA 1200 moderkort + Intel i9 11900K + Corsair DDR4 2×16 GB 4600 MHz – paketpris 5000 kr eller bud
Kablar & dockor
Toslink-kabel ×2 – ej testade
Prokord 5K dockningsstation med USB-C – med USB-C till USB-C, uplink-adapter och ström
Specialutrustning
Emotiv EPOC X (Model 3.0) EEG-headset – knappt använt – prisförslag 6500 kr
Ingår:
Headset
USB-laddningskabel
USB Receiver Dongle
Öppnad filtpack med 41 filtar kvar
Originalförpackning & kvitto (nypris ca 11 000 kr)
Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill, oavsett budordning
