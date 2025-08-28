Phanteks RGB vertical GPU riser & bracket (VIT)

Säljer oanvänd Phanteks riser + vertical gpu mount i nyskick.

Modellen är speciell på så sätt att lutningen kan vara mer än 90 grader, det vill säga luta in mot moderkortet för att visa ännu mer ’mage’ på grafikkortet.

Förpackningen är öppnad och innehåll är kontrollerat, inget är monterat. Säljer på grund av att jag beställde fel färg, och säljaren (ej sverige) inte ville stå för returfrakten.

Produktsida: https://phanteks.com/product/premium-vertical-gpu-bracket-bla...

Prisjakt: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=12320333

Pris: 900kr eller bud

Färg: Vit

Designad för: Phanteks NV5; NV7; NV9 (passar andra chassin också med 7 expansionsplatser och atx storlek, v.g.v. kontrollera detta).

PCIE: 4.0

Anslutning: se bild för rgbkopplingar, 3 pin argb ingår, perfekt till rgb-hub.

Upphämtas eller skickas med postnord, köpare betalar frakt (Prel. frakt 120kr 1,4kg).

Produkten finns i stockholms innerstad för upphämtning.

Postas i skyddande orginalförpackning.

Disclaimer: OBS! bild 4 är lånad. Säljer i befintligt skick till vem jag vill och pris jag är bekväm med.

