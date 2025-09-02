LG C4 77"/LG B4 77" eller TCL MQLED80K

Ny soffa här hemma så lyckades förhandla mig till ny TV också

Står i valet och kvalet mellan LG C4/LG B4 eller TCL MQLED80K.

TV:n kommer vara hängd på väggen i våran gillestugga i källaren så inte dramatiskt med dagsljus, dock 4 st källarfönster varav 2 är i mitt emot där TV'n kommer hänga.

Jag kollar en del fotboll och utöver det blir det mest film och serier. Begränsat med spelande kommer ske på TVn.

För och nackdelar? MQLED80K verkar klara sig bättre i en ljus miljö - men är det ens ett problem i mitt usecase?

Hjälp!