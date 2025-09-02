Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

LG C4 77"/LG B4 77" eller TCL MQLED80K

Ny soffa här hemma så lyckades förhandla mig till ny TV också

Står i valet och kvalet mellan LG C4/LG B4 eller TCL MQLED80K.

TV:n kommer vara hängd på väggen i våran gillestugga i källaren så inte dramatiskt med dagsljus, dock 4 st källarfönster varav 2 är i mitt emot där TV'n kommer hänga.

Jag kollar en del fotboll och utöver det blir det mest film och serier. Begränsat med spelande kommer ske på TVn.

För och nackdelar? MQLED80K verkar klara sig bättre i en ljus miljö - men är det ens ett problem i mitt usecase?

Hjälp!

Undrar man om en TV är "ljusstark nog" så är det en sak man alltid kan jämföra med: den förra TV:n man hade där. Hade den problem i rummet? Ofta sitter man med en rätt halvrutten TV från förr och missar att alla diskussioner som ljusstyrka är relativa.

Dagens modeller är mycket ljusstarkare än för bara 5-10 år sedan och även en relativt enkel OLED som B4 ger en hög ljusstyrka jämfört med en äldre random medelmåttig TV. Dessa OLED-moeller har också mycket bättre reflexfilter. OLED har också de bästa förutsättningarna för filmtittande tack vare svärtan.

MQLED80K kommer där kunna ge väldigt mycket mer ljus men har då ett sämre reflexfilter. Ljuset kan överrösta när det är mycket ljus in i rummet, typsituationen är sport mitt på dagen där denna typen av TV är som starkast.

