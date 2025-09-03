Bitcoin wallet för tillfälliga köp

Jag är helt off när det gäller bitcoin men tänkte höra vad det finns för alternativ om man vill ha en enkel wallet för att kunna göra vissa köp med bitcoin.

Tänker att jag inte vill ha en massa "pengar" på kontot men enkelt kunna betala t.ex. VPN och liknande med bitcoin.

Vad finns det för alternativ?

Finns det någon wallet som fungerar likt paypal där man gör ett köp som sedan debiteras ett kort eller ännu hellre paypal så att man inte behöver köpa in bitcoin innan köpet, eller måste man alltid köpa in bitcoin innan man gör köpet med bitcoin?

Har hört om Bitpay och Bitcoin wallet, är dessa något som skulle passa mig?