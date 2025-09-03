Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Jag startade om datorn och nu saknas F disken!

Jag startade om datorn och nu saknas F disken!

Hej jag vet inte vad jag ska göra härnäst. Startade precis om datorn och nu saknas F disken. Hur ska jag gå tillväga härifrån?
Vågar inte starta om igen ifall något annat händer. Har sett någon artikel om att diskar försvunnit i windows efter någon uppdatering men jag vet inte om det är det som är orsaken.

jag har den här uppdatering installerad: KB5063878

FIXAT: Vad jag gjorde var: Starta om > disken fortfarande tom (RAW) > avinstallerade uppdatering > startade om > allt tillbaka.

Är F disken en egen disk?
Är den kopplad med sata eller m.2?

Det är nog lättare att få hjälp om du skriver vad du har:
- Märke och modell på disk
- Märke och modell på moderkort
- Version på operativsystem

F är en M.2 ssd jag uppdaterad med en skärmbild från diskhanteraren står "RAW" just nu. Istället för ntfs.

Windows 11 24h2 jag har senaste uppdateringen KB5063878 installerad.
jag har msi z690-a pro wifi ddr5 moderkortet
disken är Kingston NV2 M.2 2TB M.2 2280 / 2 TB / PCI Express 4.0 x4 (NVMe) / 3500 MBps / Artikelnr: 353792 (1027977)

ser mer ut som du tappat filsystemet hellre än själva disken som sådant.. bättre eller sämre? bra fråga..

har man backup så formaterar man om disken o fortsätter livet som vanligt, annars så får man nog ta fram näsdukarna o gråta en skvätt.

Phew, fick tillbaka det. Vad jag gjorde var: Starta om > disken fortfarande tom (RAW) > avinstallerade uppdatering > startade om > allt tillbaka.

Så nu har jag blockerat uppdateringar i 5 veckor och hoppas det löser sig.

och sen tar du en backup till extern disk/nas också i samma veva väl? livet är så mycket trevligare om man slipper oroa sig för sån småskit..

Ja det är det jag sitter och funderar och stressar över just nu. Frågan är behöver jag ta backup av alla diskar? Vet ju inte ifall det kan hända alla SSD, då blir det dyrt.

ouff du råkade ut för den där windows uppdateringen.. och windows nyligen gick ut och sa att de inte kan se att det är deras uppdatering som skapade problemet.. fy f*n! nu har vi svart på vitt!

har själv blockat win11 uppdateringar nu framöver. alla mina andra datorer kör windows 10

