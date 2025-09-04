Hjälpmedel vid val av PSU! CPU tier list

Ville bara dela med mig av detta då jag tror det kan vara till hjälp för många vid val av PSU.

Cpu tier list! Ett stort dokument där dom betygsatt mer eller mindre alla PSUer på marknaden, kan vara väldigt bra verktyg för att hjälpa en välja mellan två eller flera PSUer.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1akCHL7Vhzk_EhrpIG...

Finns även kommentarer om det framkommit något speciellt vid tester, vem som är OEM osv.