7800x3d klarar inte "låg" Curve Optimizer

Tja gänget.

Har en 7800x3d som verkligen vägrar mer minusvärde än 15- i Curve optimizer alla kärnor (AMDs egna i bios, inte ASUS) Har laddat ner senaste bios, D15 kylarn kyler som den ska (81c som max i OCCT) och har inga error i minnena. (EXPO II)

Läser att vissa kan få ner till -30 i Curve Optimizer, men misstänker att dom inte stressar i OCCT som jag

B650E-F

Gskill 6000mhz EXPO II

Asus 7900XT

850w psu

Silicon lottery, vann jag botten napp kanske...