7800x3d klarar inte "låg" Curve Optimizer

7800x3d klarar inte "låg" Curve Optimizer

Tja gänget.

Har en 7800x3d som verkligen vägrar mer minusvärde än 15- i Curve optimizer alla kärnor (AMDs egna i bios, inte ASUS) Har laddat ner senaste bios, D15 kylarn kyler som den ska (81c som max i OCCT) och har inga error i minnena. (EXPO II)

Läser att vissa kan få ner till -30 i Curve Optimizer, men misstänker att dom inte stressar i OCCT som jag

B650E-F
Gskill 6000mhz EXPO II
Asus 7900XT
850w psu

Silicon lottery, vann jag botten napp kanske...

Samma här (-10 eller om det nu var -15)

På alla kärnor eller bara en specifik kärna? Flera kärnor borde klara närmare -30, fast kanske inte alla.

Helt sjukt ändå när man ser vissa skriver deras klarar -35...

Skrivet av Decster:

På alla kärnor eller bara en specifik kärna? Flera kärnor borde klara närmare -30, fast kanske inte alla.

Gå till inlägget

alla kärnor, ska redigera texten!

Jag har vissa kärnor på -40 och en kärna på +5. Det kan variera rätt mycket vad de klarar när varje kärna individuellt får tillgång till en stor del av hela processorns energi/värmebegränsningar.

Du har troligtvis fått en ganska average CPU. Exemplar som klarar CO -30 är med största sannolikhet rejält överrepresenterade då det är roligare att rapportera om man fått ett bra exemplar som man kan skryta lite om, sen vet vi inte heller hur många personer som säger att deras exemplar klarar -30 rent utav ljuger. Sen som du själv säger tvivlar jag på att alla som kör -30 faktiskt har stabilitetstestat ordentligt med olika sorters last.

Det är absolut kisellotteri.

Men det är värt det att lyckas komma fram till bästa undervolt per kärna istället för en gemensam på alla.

Har kunnat köra felfritt med -30 på min 5600x, 5800X3D, 7800X3D och nu min 9800X3D. Har dock aldrig testat något lägre.

Ska testa undervolta per kärna o se om de blir skillnad! Återkommer!

Gå till inlägget

Vad har du stresstestat med?

OCCT test för max stabilitet både på alla kärnor och på 1 kärna i 24h.

Det var somfan, några andra ändringar gjorda i bios?

Jag har iofs en 7700x men en kärna som inte klara mer än -10
De övriga klarar -30 utan problem.

Testa köra CoreCycler med Prime95 som test, samt ställ in att belastningen skall pausas i intervaller.
Kör detta i 12 timmar så får vi se om din processor är relativt stabil!

I configen:
stressTestProgram = PRIME95
suspendPeriodically = 1

Jag har också kärnor som behöver högre spänning, samt en del som klarar -25.
Det är omöjligt att lista ut detta manuellt.

