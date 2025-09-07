Köpråd familjedator/speldator

Tjo, reggade mig här för jag tänker att det här måste vara bland de bättre ställena man kan få hjälp med detta

Saken är att jag älskar teknik, har i stort sett alla konsoler som kan tänkas, VR mm, men har aldrig haft ett intresse för datorer, och lär aldrig få heller för den delen, konsoler är där jag spelar på, men!

Vi har en Macbook pro som är dryga 10 år och som rullar på bra som familjedator än, snabb och pålitlig fortfarande, dock styr jag ofta en del, med diverse saker, mekkar med konsoler och mycket annat, och många gånger är programmen jag behöver använda gjorda för pc, vilket ställer till det med en mac, så då behöver jag ofta runda det på något sätt, så det är första anledningen till att jag är sugen på en PC nu.

Eftersom jag inte kan något, och vad man ska ha, men gärna vill få så mycket som möjligt för pengarna så får jag ta hjälp.

Egentligen inga större krav, datorn ska vara en familjedator, sen är det ingen nackdel om den går att spela på. En tanke är att jag ska ha den att köra Rocksmith på, kör på PS3 nu, och som jag förstått är inte Rocksmith så tungt.

Jag spelar mycket Quest 3, och vet att om man har en bra dator så kan man nyttja den mycket mer och spela PCVR där det öppnar upp sig rejält, det vore kul, men misstänker att det blir en helt annan prisbild.

Datorn behöver absolut inte vara något monster, men gärna kunna hålla ett tag och klara av det mesta, men absolut inte på maxinställningar, kommer inte köra några tunga spel (bortsett om man skulle köra pcvr, men det är nog kanske inte ett alt)

Dottern kör Sims typ, inga krav direkt, men gärna inte den minsta skärmen, gärna minst 15tum, det behöver inte heller vara överdrivet med lagringsminne i den.

Så jag tar gärna tips på vad ni rekommenderar, kanske gärna förklara för mig vad som är bra med just den ni rekommenderar, och vi pratar bara bärbar, inte stationär.

Prismässigt skulle jag vilja hamna runt 6000, max 10000:-

Tack på förhand, tänk på att jag är en noob så svara gärna därefter haha, svar som "amen du vet om du köper en för 40000:- så" xD