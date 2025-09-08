Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Intel uppdaterar APO - bättre FPS i fler spel

Melding Plague

Prestandaförbättringar är alltid välkomna, men frågan är hur många som kommer ta del av dessa.

Läs hela artikeln här

Administrativ avgift

Hej vi försöker lösa att windows och utvecklarnas hyperthreading är dåligt optimerat och gör därför en hårdkodning spel till spel för varje modell*

Träffar jag rätt nu? Ovanligt få spel som har bra multitrådade egenskaper men @Yoshman kan säkert skriva ett bättre svar

Medlem

Av dessa är ju Cyberpunk det spel som bäst kan hantera flera trådar. Till och med hyperthreading är bra i CP

Medlem

Det är nog en och annan som spelar CS2 och CP2077 ändå

Redaktion
Teknikredaktör
Toppen att Intel fokuserar på vissa stortitlar, men det finns en hel del frågetecken. Metro Exodus? Runt 1 000 concurrent users. Även om spelet skulle ha ökänt dålig prestanda med just Intel-processorer, är det värt ìngenjörs-mödan att uppdatera APO för det?

Medlem

Tycker det är bra ur ett mer långsiktigt perspektiv där olika sorters kärnor kommer att samsas på det vi idag kallar för cpu men som mer och mer är likt en soc

Medlem

Förstår inte varför detta inte patchas in direkt i Windows? Dom lär väl ha djupgående samarbeten med Microsoft

Medlem
Jag tror dom har gjort generella uppdateringar. Sen har dom valt ett antal spel att benchmarka mot som marknadsföring. Svårt att tro att dom specifikt optimerat bara för dessa titlar

Om dom gjort det är det ju verkligen ovärt

Medlem

Hade det stått Cities Skylines 2 istället för Cities Skylines hade jag blivit intresserad och rentav glad, även om jag varken har eller tänker skaffa Intel cpu.

