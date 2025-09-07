- Plats
Crash vid spelande med windows 11
När sonen kör spel på sin windows 11 dator så kan spelen stänga av sig helt plötsligt utan att det kommer upp någon ruta eller information.
men jag får i eventvwr.msc följande information av två olika spel som kraschar:
Roblox
Fel på programnamn: Windows10Universal.exe, version: 0.0.0.0, tidsstämpel: 0x8f38d258
Fel på programnamn: Windows10Universal.exe, version: 0.0.0.0, tidsstämpel: 0x8f38d258
Undantagskod: 0xc0000005
Felförskjutning: 0x00000000005dce4a
Felprocess-ID: 0x4B00
Felprocess för starttid för program: 0x1DC1FC8F7670627
Felsökväg för program: C:\Program Files\WindowsApps\ROBLOXCORPORATION.ROBLOX_2.689.885.0_x64__55nm5eh3cm0pr\Windows10Universal.exe
Modulsökväg för fel: C:\Program Files\WindowsApps\ROBLOXCORPORATION.ROBLOX_2.689.885.0_x64__55nm5eh3cm0pr\Windows10Universal.exe
Rapport-ID: c686231c-cedc-4a08-8edf-4410810376fd
Fullständigt namn på standardpaket: ROBLOXCORPORATION.ROBLOX_2.689.885.0_x64__55nm5eh3cm0pr
Felpaketrelativt program-ID: App
------------------
Euro truck simulator 2
Fel på programnamn: eurotrucks2.exe, version: 1.55.1.5, tidsstämpel: 0x6870e2a1
Fel på programnamn: nvwgf2umx.dll, version: 32.0.15.8115, tidsstämpel: 0x68a76095
Undantagskod: 0xc0000005
Felförskjutning: 0x00000000002aa7fc
Felprocess-ID: 0x37D8
Felprocess för starttid för program: 0x1DC1FD6BD7DB383
Felsökväg för program: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
Modulsökväg för fel: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_3496fbfac7a2d1ba\nvwgf2umx.dll
Rapport-ID: 1697f063-3833-40b2-95c8-af58b63fd6c3
Fullständigt namn på standardpaket:
Felpaketrelativt program-ID:
------------------
Det händer i fortnite och farming simulator 22 också.
Datorn är nyköpt I maj i år (2025) och byggd av inet
Allt har funkat fel fritt fram tills 1 september då det laddades ner windows defender uppdatering.
jag har gjort en systemåterställning och en om installation av windows 11
jag har kört sfc /scannow - inga problem hittas
DISM /online /cleanup-image /restore health - den gör sitt och jag kan inte se några problem
Windows Memory Diagnostic
Inga fel hittas
Avinstallerade GPU drivrutiner med Ddu
Sedan installation av senaste drivrutin för Gpu ( nedladdning från Nvidia inte Nvidia app som innan)
Den senaste drivrutinen från Nvidia är från 28 augusti så den har ju funkat mellan 28/08 och 1/09 när defender uppdaterade sig.
Sonen får fortfarande samma problem, ibland när spelet startas och ibland efter 5 - 20 minuters spelande.
Gpu Nvidia 4060
Gpu amd Ryzen 5 7600x 6 corws
RAM Kingston fury ddr5 2x8gb
Moderkort tuf gaming 650-plus wifi
Får samma fel även om sonen kör på igpun
Ska kontakta inet imorgon men vill göra så många tester som möjligt så jag kan ge dom all information dom behöver.
Edit:
Verkar som att det funkar bättre med igpu än 4060
Edit 2:
Nu får sonen krascher med 0 - 30 minuters mellanrum när han kör igpu
