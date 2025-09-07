Crash vid spelande med windows 11

När sonen kör spel på sin windows 11 dator så kan spelen stänga av sig helt plötsligt utan att det kommer upp någon ruta eller information.

men jag får i eventvwr.msc följande information av två olika spel som kraschar:

Roblox

Fel på programnamn: Windows10Universal.exe, version: 0.0.0.0, tidsstämpel: 0x8f38d258

Undantagskod: 0xc0000005

Felförskjutning: 0x00000000005dce4a

Felprocess-ID: 0x4B00

Felprocess för starttid för program: 0x1DC1FC8F7670627

Felsökväg för program: C:\Program Files\WindowsApps\ROBLOXCORPORATION.ROBLOX_2.689.885.0_x64__55nm5eh3cm0pr\Windows10Universal.exe

Modulsökväg för fel: C:\Program Files\WindowsApps\ROBLOXCORPORATION.ROBLOX_2.689.885.0_x64__55nm5eh3cm0pr\Windows10Universal.exe

Rapport-ID: c686231c-cedc-4a08-8edf-4410810376fd

Fullständigt namn på standardpaket: ROBLOXCORPORATION.ROBLOX_2.689.885.0_x64__55nm5eh3cm0pr

Felpaketrelativt program-ID: App

Euro truck simulator 2

Fel på programnamn: eurotrucks2.exe, version: 1.55.1.5, tidsstämpel: 0x6870e2a1

Fel på programnamn: nvwgf2umx.dll, version: 32.0.15.8115, tidsstämpel: 0x68a76095

Undantagskod: 0xc0000005

Felförskjutning: 0x00000000002aa7fc

Felprocess-ID: 0x37D8

Felprocess för starttid för program: 0x1DC1FD6BD7DB383

Felsökväg för program: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe

Modulsökväg för fel: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository

v_dispi.inf_amd64_3496fbfac7a2d1ba

vwgf2umx.dll

Rapport-ID: 1697f063-3833-40b2-95c8-af58b63fd6c3

Fullständigt namn på standardpaket:

Felpaketrelativt program-ID:

Det händer i fortnite och farming simulator 22 också.

Datorn är nyköpt I maj i år (2025) och byggd av inet

Allt har funkat fel fritt fram tills 1 september då det laddades ner windows defender uppdatering.

jag har gjort en systemåterställning och en om installation av windows 11

jag har kört sfc /scannow - inga problem hittas

DISM /online /cleanup-image /restore health - den gör sitt och jag kan inte se några problem

Windows Memory Diagnostic

Inga fel hittas

Avinstallerade GPU drivrutiner med Ddu

Sedan installation av senaste drivrutin för Gpu ( nedladdning från Nvidia inte Nvidia app som innan)

Den senaste drivrutinen från Nvidia är från 28 augusti så den har ju funkat mellan 28/08 och 1/09 när defender uppdaterade sig.

Sonen får fortfarande samma problem, ibland när spelet startas och ibland efter 5 - 20 minuters spelande.

Gpu Nvidia 4060

Gpu amd Ryzen 5 7600x 6 corws

RAM Kingston fury ddr5 2x8gb

Moderkort tuf gaming 650-plus wifi

Får samma fel även om sonen kör på igpun

Ska kontakta inet imorgon men vill göra så många tester som möjligt så jag kan ge dom all information dom behöver.

Edit:

Verkar som att det funkar bättre med igpu än 4060

Edit 2:

Nu får sonen krascher med 0 - 30 minuters mellanrum när han kör igpu