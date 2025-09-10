Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Hjälp att koppla in Geforce RTX 5070 ti

Hjälp att koppla in Geforce RTX 5070 ti

Hej!

Jag behöver lite hjälp med mitt första datorbygge, så ledsen om jag beskriver det här på fel sätt nu eller missuppfattat vad jag ska göra totalt.

Jag har ett GTX RTX 5070 ti och fått det på plats. Ska nu koppla in den till nätaggregatet (Corsair RM750e).

Jag fick med en kabel med grafikkortet som är 1 16-pin som splittar till 2 kontakter där man kan sätta 2 8-pin PCIe (som sedan ska till nätagget?)

Jag fick bara en 8-pin kabel med nätagget så om jag ska använda den behöver jag köpa en till.

Jag fick även med en kabel med nätagget som är en 16 pin som splittar ut i 2st 6+2 PCIe

Så den borde ju funka, men jag kan inte få in 6+2 PCIe i nätaggregatet. Själva 6an går men inte +2 delen. Det är liksom en liten plastbit som sticker ut på sidan av ena kontakten vilket gör att det inte går att trycka in den.

Vad gör jag för fel, misstänker att det borde funka i och med att kabeln kom med näragget? Eller behöver jag köpa extra 8-pin och använda kabeln jag fick från Geforce?.

6+2 skall kopplas till grafikkortet. De kan vara både 6-pin och 8-pin beroende på vilken kontakt grafikkortet har, de skall alltså inte kopplas in i nätagget.

Om grafikkortet har 16 pins kontakt är det en adapter du fått med. 16-pin in i grafikkortet och sedan 6+2 i de två som förgrenar sig till 8-pin kontakter.

Medlem
Ja okej, och sedan 8 pin in i nätagget?
Är det typ dessa jag ska köpa?
https://www.webhallen.com/se/product/306162-Corsair-Individua...

Hedersmedlem

RM750e har fyra kontakter för 8-pin 12 V, som man kan fördela mellan CPU (EPS12V) och GPU. Enligt denna sidan ska 2x 8-pin för CPU skickas med, och 2 8-pin för GPU; en med två kontakter och en med en kontakt.

Om sidan stämmer bör du de sladdar som krävs, är du säker på att du inte har det?
Det bästa vore att koppla in en av kontakterna på den med 2 till adaptern, lämna den andra oinkopplad, och även använda den andra sladden med en kontakt.

Medlem
Hej Thomas,

Tack för svar. Det är 3 stycken uttag för CPU/PCIe. Ett av uttagen har jag tagit till CPU. Bifogar bild på de kablar som följde med.

Medlem
Du behöver inte köpa något då 6+2 fungerar som 8-pin. De ska in i adaptern du fick med och 16- pin i andra änden på adaptern in ingrafikkortet.

Sedan andra änden på den som har 2st 6+2 in i nätagget.

Sladd med 2st 6+2 ska gå från nätagget till adaptern där båda 6+2 pluggas in i vardera 8-pins hona på adapter. Sedan ska 16-pin på adaptern pluggas in i grafikkortet.

Hedersmedlem

Aha, men detta borde vi märkt tidigare...
Nätaggregatet har 12V-2x6-kontakt och medföljande sladd.
Så det enda du behöver göra är att ta den sladden (alltså #3 från vänster i din senaste bild), sätta den i nätagget, sätta den i grafikkortet. Klart!
Kolla bara att den sitter i hela vägen och klickar fast.

Adaptern är till för de nätagg som inte har den möjligheten, eftersom kontakten är relativt ny.

Medlem

Är det denna? https://www.webhallen.com/se/product/377903-Corsair-RM750e-20...
Då får du med en 16 till 16 som du ska använda, behöver inte adaptern.

