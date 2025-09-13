Manualer till Switch-spel!

Kan inte låta bli att promota den här killen för sina otroligt högkvalitativa manualer till Switch(1+2)-spel! :3 Fick min fjärde leverans från honom igår och har nu 8 manualer totalt, som gör att de spelen känns mycket mer kompletta och fina <3 Särskilt som det ju redan finns plats för dem i fodralen, med klämmor som håller en manual på plats.

Videon som fick mig att upptäcka manualerna för 3 år sedan när jag la min första beställning:

Och här kan man se hur hans pipeline ser ut samt även rösta på vad man tycker borde prioriteras!

Kostar runt 120-150kr per styck och jag tycker absolut att det har varit värt den slanten när de nu håller så hög kvalitét och är så välgjorda. Bra, snygg design och tryckt på den typen av glansigt papper som man kan förvänta sig av en manual.