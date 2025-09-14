Fläktar - Corsair, Noctua och Fractal Design

Rensar lite i lådorna och har bestämt mig för att sälja några fläktar.

2× Fractal Design Venturi HF14

3× Corsair ML140 Pro White LED

2× Corsair ML140 Basic

1× Noctua NF-A14 IndustrialPPC-3000 PWM (inkl fläktgaller, kan göra ont )

1× Fractal Design Venturi HP-12

Går att köpa styckevis, men kan prioritera köp av flera samtidigt.

Skriv i öppet tråden vad du önskar köpa samt erbjudet pris.

Finns i Östersund, kan skickas.

