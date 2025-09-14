Fläktar - Corsair, Noctua och Fractal Design

Morax
Medlem ★
●
Rensar lite i lådorna och har bestämt mig för att sälja några fläktar.
2× Fractal Design Venturi HF14
3× Corsair ML140 Pro White LED
2× Corsair ML140 Basic
1× Noctua NF-A14 IndustrialPPC-3000 PWM (inkl fläktgaller, kan göra ont )
1× Fractal Design Venturi HP-12
Går att köpa styckevis, men kan prioritera köp av flera samtidigt.
Skriv i öppet tråden vad du önskar köpa samt erbjudet pris.
Finns i Östersund, kan skickas.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.