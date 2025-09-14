Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

qliro.com scam?

qliro.com scam?

Min dotter (som är 14 år) fick i aug. ett mail från qliro.com att hennes samlingsfaktura är redo att betalas. någon månad senare en påminnelse. Någon vecka senare mail att fakturan var betald.
Idag kom ett nytt mail om att en samlingsfaktura är redo att betalas.

Väldigt märkligt! Ingen lust att logga in med bank id på qliro heller.
Varför skulle någon välja att regga ett konto med min dotters epost?

Min dotter har inte beställt eller köpt något. Hon är också minderårig och kan inte handla på nätet.

Mailen ser legit ut.

Nej qliro är inte någon scam, bland annat inet använder qliro https://www.inet.se/info/11691/qliro

Det kan nog vara bra att logga in och betala fakturan och se vad din dotter har handlat.

Det är inte så att någon råkat fylla i fel e-postadress?
Kontot hos Qliro är kopplat till ens personnummer men notifieringarna går till ens e-postadress (bland annat).
Jag hade hört av mig till qliro och bett om hjälp

Man ska väl inte betala något man inte har handlat.
Och varför har en 14åring ett Qliro konto ??

"3.1 För att ingå Avtalet med Qliro måste Kontohavaren vara minst 18 år, ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress som inte är en postbox, fack eller dylikt där Kontohavaren erhåller brev genom poste restante."

Taget från deras policy sida..

Qliro är kopplat till personnummer så om någon annan använt e-postadressen kommer ni inte se något. E-postmeddelandena ni fått kan vi inte uttala oss om.

Case closed. Hennes mor hade tydligen beställt prylar.
Suck.
Ber om ursäkt för denna tråd

Att någon har betalat den första fakturan låter i mina öron som ihopblandade mailadresser.

Jag har en bekant som har förnamn@välkändmailleverantör.se
som har fått mail från diverse ställen i stil med 'tack för din beställning' och 'välkommen till medlemsklubben'
Det är alltså en annan person med samma förnamn som antagligen har förväxlat .se med .com

Edit: Såg ditt svar ovan nu. Det var ju bra att allt löste sig 👍

