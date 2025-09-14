qliro.com scam?

Min dotter (som är 14 år) fick i aug. ett mail från qliro.com att hennes samlingsfaktura är redo att betalas. någon månad senare en påminnelse. Någon vecka senare mail att fakturan var betald.

Idag kom ett nytt mail om att en samlingsfaktura är redo att betalas.

Väldigt märkligt! Ingen lust att logga in med bank id på qliro heller.

Varför skulle någon välja att regga ett konto med min dotters epost?

Min dotter har inte beställt eller köpt något. Hon är också minderårig och kan inte handla på nätet.

Mailen ser legit ut.