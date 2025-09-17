Lenovo L340 laptop m. i5-9300H och GTX1650

Som rubriken lyder är det nu dags att sälja av en laptop som jag primärt använt som side-by-side till min stationära i 5-6 års tid (köpt på komplett i juli 2019 för nästan precis 9000 riksdaler, kvitto finns därifrån), mest använts till att surfa och att övervaka min huvuddator (via HWiNFO64 över LAN) och rendera/logga resultat, men även spelat lite lättare spel på den när jag varit på resande fot eller hos föräldrarna.

Den har således till >99% av dess livstid varit inkopplad med original 135W AC-adapter (som givetvis medföljer), körts på batterivårdsläge (laddas enbart upp till 60% laddning), och batteriet är i mycket bra skick. Har cyklat det en gång genom att ladda ur det fullt och sen ladda upp det till 100% för att få ett rättvisande resultat, och diagnostiken som syns på bild talar sitt tydliga språk.

Specifikationer:

Lenovo L340-15IRH 81LK

CPU: Intel Core i5-9300H (4C8T, upp till 4,1GHz)

Skärm: 15,6" 1080p 60hz TN (ska vara upp till 250 cd/m², men bara använt datorn inomhus), inget att skryta med men har alltid fungerat helt okej, inga döda pixlar.

RAM: 16GB Crucial Ballistix 2666MHz DDR4 (uppgraderat från 8GB som satt i, dessvärre är det bara en minnesplats, så det är single-channel som gäller, och det körs av någon anledning enbart i 2400MHz - köpt på Inet i september 2019 och kvitto finns så klart)

GPU: GeForce GTX1650 Mobile 4GB GDDR5 (duger till lite enklare spel åtminstone om man är beredd att sänka detaljer och/eller upplösning, kört lite Pathfinder WotR på bland annat)

SSD: 1TB Kingston A2000 (uppgraderat från den 512GB som satt i, dessvärre bara en ensam M.2-plats, så den gamla disken finns inte kvar - köpt på Webhallen i september 2019, kvitto finns självklart även här. 95% diskhälsa återstående enligt SMART, se bild)

Div: 2st USB 3.0 typ-A, 1st USB 3.0 typ-C, 1GbE, WiFi5 (vill minnas att det är ett AC-9462), 720p-webcam med fysiskt sekretesskydd (shutter), mic/ljudutgång kombojack, bakgrundsbelyst tangentbord (vitt ljus med tre lägen - av, svagt, starkt).

OS: Kört Windows 10 Home på den som den levererades med, kan installera Win10, Win11 eller leverera den utan OS om så önskas - kommer givetvis blåsa den rent innan försäljning och se till att drivrutiner o.s.v. är uppdaterade om OS installeras. Senaste BIOS (BGCN36WW) ligger på den.

Var inne på service två gånger på grund av en trasig tangent någon gång runt 2020 (borde kunna få fram någon slags servicedokument på det, de bytte tgb helt andra gången), sen dess och i övrigt har den fungerat fint. Alltid varit varsamt hanterad, en liiiten knappt synlig skavank på ovansidan locket efter det andra servicebesöket, ser ut som ett X - se bild med laddaren intill. Rengjort ventilation med tryckluft på burk, och tangentbord/touchpad/skärm/plana ytor med rengöringsservetter.

Har förvisso kvar originalkartong (som kan fås med om så önskas), men skickas verkligen helst inte - både för att frakten sannolikt kommer gå på en slant och för att jag inte vill riskera fraktskada eller bedrägeriförsök. Ser helst att affären görs personligen i Göteborgsområdet, där köparen kan testa och kika närmare på datorn.

Vanliga disclaimers: säljer när jag vill, om jag vill och till vem jag vill. Prioriterar en smidig och säker affär för båda parter, och ser därför att all ev. budgivning sker i tråden. Jag är inte omöjlig vad gäller pris. Frågor kan tas antingen i tråden eller PM. Ligger även uppe på FZ och för mina förhållandevis få bekanta på FB (alltså som ett privat inlägg, inget Marketplace-tjafs), kommer skriva i tråden om den ser ut att försvinna någon av de vägarna.

Läs hela annonsen här