Ultrawide med KVM för spel och jobb

Hej!

Jag har länge kört GeForce Now via jobbdatorn och då kunnat koppla in datorn i en dockstation med USB-C. Sjukt smidigt.

Men nu har jag fått för mig att skaffa en stationär dator för det privata användandet, samtidigt som jag ofta jobbar hemma och ska kunna enkelt koppla in jobbdatorn.

Jag vill ha en fin Ultrawide, 34" tror jag, som kan vara ständigt inkopplad i den stationära datorn, men när jag kopplar in laptopen vill jag att den ska ta över, eller att jag kan switcha med en KVM typ för att då kunna använda tangentbord + mus med laptopen istället.

Förmodligen är jag inte den enda i världen som har detta problem men jag är själv osäker på hur jag på bästa sätt löser detta. 😅

Kan någon rekommendera skärm eller lösning?