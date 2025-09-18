Telia Cloud - bra eller skräp?
Det Otroliga Åbäket
Medlem
●
Hej!
(Första trådstarten här av en mångårig lurkare, hoppas att jag inte gör ngt fel.)
Men, jag har fått ett erbjudande från Telia om Telia Cloud. Ett halvår gratis, därefter 99 spänn i månaden (tror jag det var). Obegränsat utrymme säger de.
Jag vill gärna höra vad ni tycker om tjänsten i sig? Bra eller inte bra, och varför?
Eller har ni något annan favorit för molnlagring?
Tack på förhand
Har ingen aning om hur bra det är, och de skriver inget om hur datasäkerheten eller återställbarheten ser ut. ”Obegränsat” utrymme definierar de i praktiken som ”5 TB och inte för mycket datatrafik” om du läser deras villkor.
Kan inte säga bu eller bä i övrigt.
