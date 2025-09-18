Forum Mjukvara Internettjänster Tråd

Telia Cloud - bra eller skräp?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Telia Cloud - bra eller skräp?

Hej!

(Första trådstarten här av en mångårig lurkare, hoppas att jag inte gör ngt fel.)

Men, jag har fått ett erbjudande från Telia om Telia Cloud. Ett halvår gratis, därefter 99 spänn i månaden (tror jag det var). Obegränsat utrymme säger de.

Jag vill gärna höra vad ni tycker om tjänsten i sig? Bra eller inte bra, och varför?

Eller har ni något annan favorit för molnlagring?

Tack på förhand

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av rakamakafon:

Hej!

(Första trådstarten här av en mångårig lurkare, hoppas att jag inte gör ngt fel.)

Men, jag har fått ett erbjudande från Telia om Telia Cloud. Ett halvår gratis, därefter 99 spänn i månaden (tror jag det var). Obegränsat utrymme säger de.

Jag vill gärna höra vad ni tycker om tjänsten i sig? Bra eller inte bra, och varför?

Eller har ni något annan favorit för molnlagring?

Tack på förhand

Gå till inlägget

Har ingen aning om hur bra det är, och de skriver inget om hur datasäkerheten eller återställbarheten ser ut. ”Obegränsat” utrymme definierar de i praktiken som ”5 TB och inte för mycket datatrafik” om du läser deras villkor.

Kan inte säga bu eller bä i övrigt.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar