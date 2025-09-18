Telia Cloud - bra eller skräp?

Hej!

(Första trådstarten här av en mångårig lurkare, hoppas att jag inte gör ngt fel.)

Men, jag har fått ett erbjudande från Telia om Telia Cloud. Ett halvår gratis, därefter 99 spänn i månaden (tror jag det var). Obegränsat utrymme säger de.

Jag vill gärna höra vad ni tycker om tjänsten i sig? Bra eller inte bra, och varför?

Eller har ni något annan favorit för molnlagring?

Tack på förhand