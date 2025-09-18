Rensning, vattenkylning och diverse äldre komponenter

Lite förrådsrensning!

OBS; allting har legat i låda några år, ej funktionstestat. Fungerade när det lades ner.

Amd FX8350, socket AM3+

Ny i kartong, öppnat dock pga använt kylaren för länge sen.

Bud från 1kr.

Phanteks PH-TC14CS

Enbart delar för montering på AM3, inte använd på några år, fungerade när den togs ur bruk.

Bud från 1kr.

antec kuhler h2o 620

Enbart delar för montering på AM3, inte använd på några år, fungerade när den togs ur bruk.

Bud från 1kr.

EK-D5 X-TOP med Aplhacool D5, vill minnas att det är en VPP655. Ej PWM. Sitter monterad på fäste för fläkt.

Inte använd på några år, fungerade när den togs ur bruk.

Bud från 1kr.

EK-RES X3 250 Lite, ny i kartong.

Bud från 1kr.

Radiator, 360mm av märket Darkside. Använt skick, fullt fungerande. Ingår inga skruvar.

Bud från 1kr.

Radiator, 360mm vet ej märke. Använt skick, fullt fungerande. Ingår inga skruvar.

Bud från 1kr.

Finns i Mora!

