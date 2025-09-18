Processorer Intel Celeron & Pentium Socket 1150 & 1151

Nietszche
Medlem ★
●
Fortsätter rensa och skänker följande äldre processorer. Orkar inte bestämma tid för att träffas för enstaka grejer så vi kör frakt på allt. Paxa bara det du tror att du behöver, så alla får chans att få hem nånting.
Inget är funktionstestat så frimärket ni betalar får ni räkna som risk. Endast svar här, inga PM!
1) Intel Celeron G3900 2,80Ghz Socket 1151
2) Intel Celeron G3258 3,20Ghz Socket 1150
3) Intel Celeron G3220 3,00Ghz Socket 1150
4) Intel Celeron G1840 2,80Ghz Socket 1150
Jag upprepar vänligen men bestämt, inga PM tack!
Jag tar gärna G3258 CPUn.
Blir det sedan någon CPU över som ingen vill ha så tar jag gärna den också så ska jag försöka göra mig tid för lite överklockning utomhus med vattenkylning till vintern med den.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.