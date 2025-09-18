Processorer Intel Celeron & Pentium Socket 1150 & 1151

Fortsätter rensa och skänker följande äldre processorer. Orkar inte bestämma tid för att träffas för enstaka grejer så vi kör frakt på allt. Paxa bara det du tror att du behöver, så alla får chans att få hem nånting.

Inget är funktionstestat så frimärket ni betalar får ni räkna som risk. Endast svar här, inga PM!

1) Intel Celeron G3900 2,80Ghz Socket 1151

2) Intel Celeron G3258 3,20Ghz Socket 1150

3) Intel Celeron G3220 3,00Ghz Socket 1150

4) Intel Celeron G1840 2,80Ghz Socket 1150

Jag upprepar vänligen men bestämt, inga PM tack!

Läs hela annonsen här