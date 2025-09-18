3D printa MX keycap risers

Hej alla glada.

Jag är lite sugen på att pröva MX keycap risers och hade tänkt få dem 3D printade, problemet är att jag har noll koll på 3D printing så jag tänkte höra om någon av er har koll på vad jag faktiskt behöver?

https://makerworld.com/sv/models/809248-parametric-mx-keycap-...

Dessa är det som gäller men sen måste man välja lite själv. Laddade ner Bambu studio men har ärligt ingen aning om vad det är jag ser. Har ingen egen 3D printer så kommer be någon att göra det åt mig men den personen behöver lite mer info än vad jag kan ge. Någon som har lite koll på både tangentbord och 3D printing som kan hjälpa mig?

Behöver risers till ett TKL med vanliga MX brytare.

Jag skulle vilja få det att se ut något sånt här

https://3dkeycap.com/cdn/shop/files/Tilter_Cherry_profile_2.p...