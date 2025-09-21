Köpte begagnade iPods - känner mig spårad...

Så, jag köpte ett par beg iPods Pro och när jag satte igång och parade ihop dem med min mobil så möts jag av följande ruta i slutet.

Jag har varit i kontakt med säljaren, och han hade glömt att ta bort parkopplingen till lurarna och således sitt icloud -konto innan han skickade dem.

Detta är nu dock gjort, samt kontrollerat att ingenting finns i Hitta / Find My -appen - men still no dice.

Har provat att ta bort parkopplingen till min telefon / icloud flera gånger utan att det hjälper eller blir någon skillnad.

Väntade nu senast 5-6 dagar innan jag gjorde om proceduren ovan för jag tänkte att det kanske tar lite tid... men det blir fortfarande samma sak.

Varenda gång jag rör case't till lurarna så spelar den ett ljud för att visa att "hej hej, här är det något som följer dig". Väldigt irriterande

Har han missat något i proceduren eller vad kan han kontrollera mer ?