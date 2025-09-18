Ubiquitis Unifi är ett populärt system av olika nätverksprodukter, både bland företag och avancerade hemanvändare. Förra vintern lanserade företaget sin första NAS-enhet, den rackmonterade UNAS Pro, och nu är företaget tillbaka med fyra nya modeller varav två passar bättre för hem och små kontor.

UNAS 2 och 4 är kompakta tornmodeller med plats för två respektive fyra hårddiskar som installeras via en lucka på undersidan. UNAS 4 har dessutom dubbla M.2-platser för SSD:er som fungerar som snabb cache. Utseendemässigt påminner dem en aning om Apples gamla Time Capsule, speciellt den mindre, men operativsystemet Unifi Drive är betydligt mer kapabelt med moderna funktioner.

En viktig skillnad mot de flesta andra NAS-enheter är att UNAS 2 och 4 bara kräver en enda kabel, då de kan drivas via Power-over-Ethernet (PoE). Den mindre modellen klarar sig på 60 watt medan den större kräver 90. Båda levereras med adaptrar, men de kan också få ström direkt från en kompatibel switch.

UNAS 2 kostar cirka 2 475 kronor och UNAS 4 cirka 4 700 kronor. För en NAS med plats för fyra hårddiskar och dubbla SSD:er är det senare ett riktigt bra pris – i linje med de billigaste modellerna från Qnap och Synology. En nackdel jämfört med konkurrenter är dock att de inte kan köra Docker eller annan tredjepartsmjukvara.