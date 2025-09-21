Automatiska program startar segare än vanligt vid uppstart?

Yoopapa
Tjena!
Märkte för 1-2 veckor sedan att programmen vid uppstart blivit väldigt segstartade? Skillnad feån några sekunder till minuter...
Det kan ha hänt efter senaste Windows uppdateringen, men är osäker om det handlar om det?!
Datorn är ny för iår och fungerar utmärkt i övrigt.
Moderkort: MSI X670E GAMING PLUS WIFI
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
GPU: MSI RTX 5090
RAM: G.SKill Trident Z5 Neo RGB 64GB (2x32GB)
PSU: NZXT C1200 1200W
SSD: 2 TB, 2 TB, 500GB
Hårddisk: 12 TB
Finns det några kloka tankar kring det här?
ha en bra dag!
MVH
