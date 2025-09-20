Det har nyligen blivit möjligt att mjukvaruuppdatera VBIOS på AMD:s nya RDNA4-kort, och en användare på Reddit har delat sina erfarenheter av att testa metoden. På ett PowerColor RX 9070 Reaper byttes kortets VBIOS ut mot XT-varianten från samma Reaper-serie, vilket gav tydliga resultat. I 3DMark Steel Nomad gick prestandan från cirka 5 821 poäng på originalkortet till 6 461 poäng efter uppdateringen, en nivå som inte kunde nås ens med undervoltning. Med ytterligare justeringar pressades resultatet upp till 7 277 poäng.

I spel var vinsterna mindre, men ändå märkbara. Med upplösningen 1440p i Cyberpunk 2077 ökade bildfrekvensen från i snitt 70 fps till 78 fps med blandade ray tracing-inställningar, samtidigt som lägstavärdena 1%- och 0,1%-lows förbättrades. Totalt landade prestandavinsten på omkring 8 till 12 procent.

Användaren betonar dock att detta görs på egen risk. På grafikkort utrustad med en VBIOS kan en misslyckad uppdatering innebära att kortet slutar fungera. Risken är betydligt lägre på modeller med dubbla VBIOS. Själva metoden bygger på mjukvarubaserad flashning, möjliggjord av Benik3 på Overclock.net, och ska inte blandas ihop med den äldre hårdvarubaserade varianten via CH341A-programmerare. Resultaten visar att RDNA4-korten kan få ett rejält lyft med modifierad VBIOS, men att processen kräver både försiktighet och vilja att experimentera.