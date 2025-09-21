Problem med boot efter uppdatering

Jag har en ASUS ROG Strix B550-F Gaming med en NVMe M.2 SSD. Efter en uppdatering kunde datorn inte längre starta Windows – den fastnade i BIOS och ingen boot-enhet hittades.

När jag försöker installera om Windows via USB uppstår ett nytt problem:

• Min NVMe-SSD syns i BIOS (under NVMe Information) så länge inget USB är inkopplat.

• När jag stoppar i Windows-installations-USB försvinner SSD:n helt från BIOS.

• Jag har testat att skapa en Rufus-stickan i GPT/UEFI-läge och kan då komma in i Windows-installationsprogrammet, men där syns fortfarande inte min NVMe-SSD i listan ”Var vill du installera Windows?”.

• Tar jag ut USB-stickan dyker SSD:n upp i BIOS igen.

• Jag har även testat med en gammal SATA-SSD, och den syns både i BIOS och i installationsprogrammet utan problem men windows går fortfarande inte att installera

Jag har redan stängt av CSM, satt AHCI, ställt OS Type till Windows UEFI mode och testat både Media Creation Tool och Rufus.

Varför syns inte min NVMe-SSD i Windows-installationen, trots att den visas i BIOS när inget USB är anslutet? Är detta ett UEFI/BIOS-problem efter uppdateringen eller tyder det på att själva NVMe-disken är trasig?

Viktigt: Inga filer eller data på SSD:n får raderas – jag behöver en lösning som behåller allt innehåll.