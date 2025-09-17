Det senaste året har användare av Fan Control och flera andra program som styr fläktar och visar hårdvaruinformation i Windows fått skrämmande meddelanden från Defender. Microsofts antivirusmjukvara har flaggat en drivrutin dessa program använder för att kommunicera med hårdvaran som en trojan.

Det stämmer inte riktigt men Winring0, som drivrutinen heter, utgör definitivt en säkerhetsrisk då skadeprogram kan utnyttja den för att kontroll över systemet.

En bättre lösning än att undanta programmet från Defenders skydd har nu introducerats i form av drivrutinen Pawn IO. Utvecklarna av Fan Control släppte häromdagen en uppdatering till version 238 som byter ut Winring0 mot Pawn IO, och har därefter även släppt mindre uppdateringar till version 239 och 240.

Även konkurrenten Fanctrl släppte en uppdatering med Pawn IO istället för Winring0 för ett par dagar sedan, och Open RGB släppte en uppdatering tidigare i veckan. Användare som redan har vitlistat äldre versioner bör uppdatera till Pawn IO och ta bort undantaget för Winring0.