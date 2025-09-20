Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Bytt från Telia till Bahnhof

1
Bytt från Telia till Bahnhof

Hej,

Jag har Bytt från Telia till Bahnhof.Borde jag
konfigurera om min Asus router som jag köpt själv? Internet fungerar.Blir det snabbare eller bara tar tid och är meningslöst.

Från 500/500 till 1000/1000.

Rekordmedlem
Finns troligen ingen anledning att ändra på nått.

Även om det inte är en router-inställning, och därför egentligen inte relaterad till din fråga så kan det vara värt att hålla lite koll efter eventuella problem som kan bero på att du nu med Bahnhof sannolikt sitter bakom CGNAT. I så fall kan du beställa en publik IPv4-adress.

Om du inte gjort det redan så kan du även aktivera IPv6 i din router (prefix size: 56) för att kringgå CGNAT:en för många stora tjänster.

1
