Problem med att montera en M.2 SSD disk??

Jag håller på att uppgradera min stationära dator med helt nya prylar, men stötte på ett märkligt problem när ja skulle montera M2 minnet.

Minne: https://www.inet.se/produkt/4305507/kingston-fury-renegade-m-...

Moderkort: https://www.inet.se/produkt/1903882/asus-rog-strix-b650e-i-ga...

Minnet borde bara vara att sticka in kontakten, vika ner minnet så det ligger horizontalt och sedan stänga snabblåsningen.

Kontaktsidan sitter i rätt höjd men snabblåsningen gör det inte??!?

Kontaktsida:

Snabblåssida: (klicka på bilden så syns det bättre vad jag menar)