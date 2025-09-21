Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Problem med att montera en M.2 SSD disk??

Problem med att montera en M.2 SSD disk??

Jag håller på att uppgradera min stationära dator med helt nya prylar, men stötte på ett märkligt problem när ja skulle montera M2 minnet.

Minne: https://www.inet.se/produkt/4305507/kingston-fury-renegade-m-...

Moderkort: https://www.inet.se/produkt/1903882/asus-rog-strix-b650e-i-ga...

Minnet borde bara vara att sticka in kontakten, vika ner minnet så det ligger horizontalt och sedan stänga snabblåsningen.

Kontaktsidan sitter i rätt höjd men snabblåsningen gör det inte??!?

Kontaktsida:

Snabblåssida: (klicka på bilden så syns det bättre vad jag menar)

jag vet inte vad jag tittar på, vad är problemet? sen vet jag inte vad du menar med minne, lagring är SSD

du saknar juh bara skruven för att låsa SSD'n på plats, sätt dit en skruv, "snabblåsning" finns det ingen, ska sitta en skruv där

