SweClockers bygger Teenage Engineering Computer-2 x RTX 5080 Founders Edition

Efter att ha satt tänderna i Computer-2 konstaterade Fredrik att chassit var på tok för litet för att användas som SFF-speldator. Eller är det verkligen så? Teenage Engineering gillar tokigheter, så Fredrik anammade attityden och skred till verket.

Processor: AMD Ryzen 7 8700G
Moderkort: Asus ROG Strix B850-I Gaming Wifi
Minne: Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 (2x16GB)
Grafikkort: Nvidia Geforce RTX 5080 Founders Edition
Kylning: NH-L9x65 chromax.black, NF-A8 chromax.black.swap
Lagring: Samsung 990 Pro 1 TB
Nätaggregat: Phanteks Revolt SFX 750 W
Chassi: Teenage Engineering Computer-2

Besök galleriet här

Snyggt jobbat, villhöver-faktorn är hög!

Rosenvik Engineering! Du uppfann precis benämningen utstickskort 😎

Grym content. Ska läsa igenom texten i lugn och ro.

haha kul projekt.

Kul 😊

Kul! Vattenkylning nästa

Haha det här gjorde min kväll

Själva ”berättandet” under hela processen är mer värt än halva galleriet sett i bilder (vilket brukar vara det man fokuserar på annars)

Riktigt kul och underhållande ! Tack 🤩

Nu vill jag se denna bada i en balja mineralolja eller något

Kan man inte kanske få in grafikkortet inuti chassit om man har en lång riser och ställer det upp på högkant?

