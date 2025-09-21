Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hjälp med värdering - i9-9900K bygge

Hjälp med värdering - i9-9900K bygge

Hej alla,

Jag är i uppgraderingstankar, och undrar hur mycket jag eventuellt skulle få om jag säljer antingen hela min dator eller enbart Moderkort, CPU, RAM och GPU.

Detta är vad jag har:

CPU:Intel Core i9-9900K
Morderkort: ASUS ROG MAXIMUS XI EXTREME
Minne: 4X 8GB PC4-28800 DDR SDRAM G.Skill F4-3600C16-8GTZR
Grafikort: NVIDIA GeForce RTX 3080 - Asus TUF OC Gaming
HDD: Samsung SSD 970 EVO 1TB
HDD: Samsung SSD 960 EVO 500GB

Chassi: Phanteks Eclipse 600S
CPU Kylare: Noctua nh-d15
Fläktar: 4x Noctua NF A14 PWM
PSU: Corsair RM850x

Väldigt tacksam för hjälpen

MVH / Chuckstar

6-7000 för allt är nog rimligt.

