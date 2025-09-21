Hjälp med värdering - i9-9900K bygge

Hej alla,

Jag är i uppgraderingstankar, och undrar hur mycket jag eventuellt skulle få om jag säljer antingen hela min dator eller enbart Moderkort, CPU, RAM och GPU.

Detta är vad jag har:

CPU:Intel Core i9-9900K

Morderkort: ASUS ROG MAXIMUS XI EXTREME

Minne: 4X 8GB PC4-28800 DDR SDRAM G.Skill F4-3600C16-8GTZR

Grafikort: NVIDIA GeForce RTX 3080 - Asus TUF OC Gaming

HDD: Samsung SSD 970 EVO 1TB

HDD: Samsung SSD 960 EVO 500GB

Chassi: Phanteks Eclipse 600S

CPU Kylare: Noctua nh-d15

Fläktar: 4x Noctua NF A14 PWM

PSU: Corsair RM850x

Väldigt tacksam för hjälpen

MVH / Chuckstar