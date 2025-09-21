Kommentar: Intel ♥ Nvidia – men var lämnar det oss?

Extremt tveksamt.

Mer att det kommer fler APUer vilket inte är fel.

AMD gör ju sina, Apple gör sina osv.

Sure om de lyckas total dominera denna marknaden och samtidigt lyckas utveckla APUer som kan tävla med highend system då kan man ju fundera på en utnyttjande ställning på marknaden.

Detta är högst osannolikt.

Och om de faktiskt lyckas komma en APU som kan tävla med highend system är jag ALL FOR IT, det hade ju varit underverk för PC marknaden.