Kommentar: Intel ♥ Nvidia – men var lämnar det oss?

Melding Plague

Två jättar går på dejt och resultatet kan bli CPU+GPU i samma paket. Men är det en drömmatch, eller början på slutet för valfriheten för PC-byggaren?

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Extremt tveksamt.
Mer att det kommer fler APUer vilket inte är fel.
AMD gör ju sina, Apple gör sina osv.

Sure om de lyckas total dominera denna marknaden och samtidigt lyckas utveckla APUer som kan tävla med highend system då kan man ju fundera på en utnyttjande ställning på marknaden.
Detta är högst osannolikt.

Och om de faktiskt lyckas komma en APU som kan tävla med highend system är jag ALL FOR IT, det hade ju varit underverk för PC marknaden.

Självklart blir det mindre valfrihet, då det finns färdiga lösningar som man inte kan komma undan.
Nvidia "donerar" inte pengarna till Intel bara för att, utan planerar att "donationen" kommer att gynna dem. Men i vilken form eller på vilket sätt? Den som lever får se.

Valfriheten har ju varit ett skämt sedan millenieskiftet ändå..

AMD finns ju kvar som alternativ. Sen vet man ju inte vad resultatet av Intel och Nvidia blir, det kanske blir ännu bättre.

Hoppas det förblir separata kort från Nvidia som nu och Intel Arc + Amd så har vi tre alternativ + ett kombo Intel + Nvidia

nVidia har ju försökt att få en x86 licens sedan hedenhös.
Intels drag är troligen för att säkra upp x86's framtid mot andra arkitekturer.

Vi får hoppas att VIA Technologies ger sig in i matchen igen..

Vi får hoppas att VIA Technologies ger sig in i matchen igen..

Ja dom kan väl göra mer än tvättmedel kan en annan tycka

