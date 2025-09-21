Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Kommentar: Intel ♥ Nvidia – men var lämnar det oss?
Nivity
Medlem ★
●
Senast redigerat
friArsenik
Medlem ★
●
OSkar000
Hedersmedlem ★
Retroälskare
●
Visa signatur
|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||
Xverminator
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 7 5700X 3,4GHz | ASUS GeForce RTX 5060 Ti 16GB Prime OC | ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) II | G.Skill Trident Z Neo DDR4 3600MHz 32GB | Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 2TB
Svensktiger
Medlem ★
●
Swedish Berserk
Medlem ★
●
Visa signatur
Stationär Speldator: AMD Ryzen 7 5700 I AMD Radeon 6750 XT I W10
Stationär Extra: AMD Ryzen 7 2700 I AMD Radeon 270 X I Ubuntu 24.04.3
Bärbar Speldator: AMD Ryzen 5 5600H I Nvidia RTX 3050 Ti I W11
Tauri85
Medlem ★
●