Fläktstyrningsprogram byter ut riskfylld drivrutin

1
Melding Plague

Fläktstyrningsprogram byter ut riskfylld drivrutin

Med byte från Winring0 till Pawn IO slipper användare varningar från Microsoft Defender.

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Har någon testat det här? Är de nå skillnad i funktionalitet eller liknande? Går samma profiler att användas eller måste saker göras om? Försökte kolla om det var något dokumenterat om det men ja hittade inget.

Medlem
Skrivet av RaidSoft:

Har någon testat det här? Är de nå skillnad i funktionalitet eller liknande? Går samma profiler att användas eller måste saker göras om? Försökte kolla om det var något dokumenterat om det men ja hittade inget.

Mina sensorer försvann vilket gjorde profilerna värdelösa. Kurvorna ligger dock kvar

Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Mina sensorer försvann vilket gjorde profilerna värdelösa. Kurvorna ligger dock kvar

Hmm så nya drivrutinen kunde inte läsa av ditt moderkorts sensorer alls eller kunde du lägga till de igen och applicera kurvorna till de?

AMD Ryzen 7 7800X3D | Noctua NH-U12A | Gigabyte B650 Aorus Elite AX | Corsair 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB | Sapphire RX 9070 XT Pure | Fractal Design Torrent Compact | Seasonic Prime GX 1300W | MSI Optix MAG274QRF-QD + HP ZR24w | WD Black SN850X 2TB | Windows 11 Home 64-Bit |

Medlem
Skrivet av RaidSoft:

Hmm så nya drivrutinen kunde inte läsa av ditt moderkorts sensorer alls eller kunde du lägga till de igen och applicera kurvorna till de?

De fick paras och döpas om.
Först försvann allt tills nya drivern installerades

Medlem
Skrivet av RaidSoft:

Har någon testat det här? Är de nå skillnad i funktionalitet eller liknande? Går samma profiler att användas eller måste saker göras om? Försökte kolla om det var något dokumenterat om det men ja hittade inget.

Skrivet av Swedishchef_90:

Mina sensorer försvann vilket gjorde profilerna värdelösa. Kurvorna ligger dock kvar

Skrivet av Swedishchef_90:

De fick paras och döpas om.
Först försvann allt tills nya drivern installerades

För mig försvann de fram tills att den nya drivrutinen/pluginet installerat, sen dök allt upp som vanligt för mig. Behövde inte paras eller döpas om. Allt fungerade väldigt smidigt för mig

Medlem
Skrivet av jnsson:

För mig försvann de fram tills att den nya drivrutinen/pluginet installerat, sen dök allt upp som vanligt för mig. Behövde inte paras eller döpas om. Allt fungerade väldigt smidigt för mig

Samma här. Använder FanControl. Bara uppdaterade mjukvaran och installerade Pawn IO och sedan var allting som vanligt igen. Som om det aldrig funnits en fatal sårbarhet från början.

1
