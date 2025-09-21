Aktivera borderlands 4 i nvidia app

Hej! Fick med borderlands 4 när jag köpte ett grafikkort och jag har skrivit in koden i nvidia app, och på fliken "lös in" så står den som tillgänglig och "lös in fram till Oct 23, 2025" men efter att ha länkat till steam och allt vad man nu skulle göra.. så får jag bara felmeddelande "Fel vid inlösen" tyvärr så lyckades inte inlösningen, det här erbjudandet är inte längre tillgängligt blabla.

Några ideer? Google/reddit säger bara att man ska inaktivera ipv6 men det fungerar inte för mig :/ tack på förhand