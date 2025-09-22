Laptop med Windows 11 Pro och diskret grafikkort för studier

Hej,

Jag tänker gå en distansutbildning med början vid årsskiftet. Det krävs dock att jag skaffar en laptop som klarar vissa krav.

Det är lite svårt att hitta en laptop som både har Windows 11 Pro och tillräckligt starkt grafikkort (lite udda kombo om man samtidigt vill hålla ner priset...).

Tyvärr lyckas jag inte filtrera på operativsystem på Prisjakt - vet inte om det är jag som missat något, jag tar tacksamt emot tips i sådant fall.

HP hade en modell som uppfyllde kraven (HP Envy Laptop 17-da0085no) på sin back to school-rea, men den är slutsåld.

Finns det några andra modeller/serier som är värda att hålla ögonen öppna efter?

Ett sätt vore att konfigurera en dator från Lenovo, men då springer priset gärna iväg lite.

Det vore trevligt om priset stannade på ca 10-15000.

Den fullständiga kravspecen jag har fått är enligt nedan:

Operativsystem: Windows 10/11 Pro

Processor: Intel i5/i7 eller AMD Ryzen 5/7

RAM-minne: Minst 16 GB

Grafikkort: Minst GTX 1650

Lagring: Minst 512 GB SSD (gärna 1 TB)

Observera att Mac, Chromebook, surfplattor eller liknande inte är kompatibla med utbildningens programvaror.