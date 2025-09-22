Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Bahnhof måste lämna ut uppgifter - Kammarrätten avslår Bahnhofs överklagande

"Post- och telestyrelsen har förelagt Bahnhof att lämna ut uppgifter om vilka personer som står bakom vissa IP-adresser till Polismyndigheten. Kammarrätten avslår Bahnhofs överklagande eftersom föreläggandet bedöms vara förenligt med såväl svensk rätt som EU-rätten.
Polismyndigheten begärde inom ramen för sin brottsutredande verksamhet ut vissa uppgifter från internetleverantören Bahnhof. Med anledning av att Bahnhof inte lämnade ut dessa uppgifter till Polismyndigheten beslutade Post- och telestyrelsen att förelägga Bahnhof att vid vite lämna dem. Uppgifterna gällde så kallade NAT:ade IP-adresser och vilka abonnemang som vid en given tidpunkt använde dessa adresser. Bahnhof överklagade föreläggande men Kammarrätten i Stockholm bedömde att föreläggandet var förenligt med såväl svensk rätt som EU-rätten. Kammarrätten har därför avslagit överklagandet och Bahnhof är därför skyldiga att följa Post- och telestyrelsens föreläggande.

– Post- och telestyrelsen har haft rättslig grund för att förelägga Bahnhof att lämna ut uppgifterna. Föreläggandet strider inte som Bahnhof gjort gällande mot svensk rätt eller EU-rätten, säger Peder Liljeqvist, kammarrättslagman.

Kammarrätten i Stockholm är sista instans avseende mål enligt lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Avgörande går därför inte att överklaga."

-- https://www.domstol.se/nyheter/2025/09/bahnhof-maste-lamna-ut-uppgifter/

Lite ironiskt är det kanske att detta sker strax efter att Bahnhofs gratisperiod för LEX VPN löpt ut. Tur att tjänsten fortfarande är prisvärd, bara 30 kr/mån och dessutom riktigt snabb!

Vad tycker ni om den här utvecklingen? Är det ett steg mot ökad rättssäkerhet eller ett hot mot integriteten?

Rätt väntat. Domstolarna dömer efter vad regeringen vill i såna här mål. Klart man då påstår att det inte bryter mot EU-rätt.

Det spelar snart ingen roll vad Bahnhof eller andra ISP lämnar och inte lämnar ut iom införandet av Chat Control 2.0.
Rent mjöl i påsen....

Bara en i raden av anledningar att snabbt införa IPv6. Nu måste de alltså lämna ut uppgifter om kanske hundratals användare som råkade ha samma publika IP på den CG-NAT:en istället för bara den abbonenten som polisen är intresserad av.

