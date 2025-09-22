Datorer och diverse skänkes

gulenay
Tre datorer som funkat en gång i tiden och en påse med diverse tillbehör, stereo med okänt skick och krimskrams.
Dator 1: nån ACER 10+ år gammal med Intel I5 (saknar gpu + hdd)
Dator 2: nån amd burk med HD7770 (saknar hdd)
Dator 3: ny Psu, ny chassi, i5-4570k? (Saknar ram + gpu)
Först till kvarn, annars åker de i soporna imorgon
Vill bli av med allt på samma gång.
Hämtas, skickas ej.
