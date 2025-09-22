Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Legitimt meddelande?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Legitimt meddelande?

Hej!

Denna har börjat poppa upp på mors dator. Kan inte hitta någon information om det alls. Möjligen något som kring F-Secure men inget tydligt. Hela uppmaningen känns oroväckande. Någon som vet något?

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

https://help.f-secure.com/product.html?home/total-mac/latest/...

https://community.f-secure.com/en/discussion/129400/f-secure-...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Totalt oläslig bild... Hur man tar en skärmbild: https://screenshot.help/

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av dlq84:

Totalt oläslig bild... Hur man tar en skärmbild: https://screenshot.help/

Gå till inlägget

Jag kan iallafall läsa bilden

Visa signatur

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av dlq84:

Totalt oläslig bild... Hur man tar en skärmbild: https://screenshot.help/

Gå till inlägget

Tack, skickar det till min oroliga 85-åriga mor.

Btw, modern hjälp om det inte är för svårt för dig: https://www.amazon.se/Generative-AI-Dummies-Pam-Baker/dp/1394...

Senast redigerat Förtydligande
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Grymt! Tack för hjälpen!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av dlq84:

Totalt oläslig bild... Hur man tar en skärmbild: https://screenshot.help/

Gå till inlägget

Går alldeles utmärkt att utläsa bilden.

Visa signatur

🖥️ Fractal Design Node 804 • Asrock Fatal1ty X99M Killer • Intel 5820K • Noctua NH-U12S • Corsair Vengeance 16GB • Gigabyte GTX 970 • be quiet! Dark Power Pro 550w • 2x Intel 520 120GB • 2x 1TB • 1x 3TB
💻 Microsoft Surface Pro (8GB/128GB)
 iPhone 11 64GB 🎧 SONY WH-1000XM3
🎵📲 SONY NW-ZX300 64GB [Region changed & Mr Walkman custom firmware loaded] + 256GB xtra • Audio Technica ATH-M50X

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar