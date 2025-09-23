Spelburk runt 10K

Zippeer
Hallå,
En kollega kollar på en ny burk till dottern och jag har inte riktigt koll på delar i denna prisklass så tar gärna emot tips som jag kan skicka vidare.
Ett måste är att datorn ska byggas av Inet/webhallen.
Spelas mest: Roblox, Fortnite, Minecraft diverse enkla indiespel. (inga AAA)
Hon vill ha vit chassi
RGB är viktigt
prisklass mellan 9000-11.000SEK
