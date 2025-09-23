Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Windows-uppdatering sabbar för DRM-skyddad video

Melding Plague

Windows-uppdatering sabbar för DRM-skyddad video

Microsoft bekräftar problem efter uppdatering med KB5064081.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

Har drabbats av den här buggen. Bilden blir svart när man besöker vissa hemsidor. Bilden försvinner och återkommer några gånger innan den stabiliserar sig. Hoppas de hittar en lösning på problemet snart då. Ska prova att avinstallera den här uppdateringen.

[EDIT:] För mig finns den inte med bland uppdateringarna som går att avinstallera. Bara invänta en buggfix då. =/

Medlem

Det förklarar ju konstigheterna jag haft på min arbetsmaskin. Trode först det var något knas för att jag körde HDR-skärm, men fick ändå att den tappade bild med det avstängt.





Medlem

Är det så att Windows har mer och mer problem eller är det att nyhetssidorna skriver mer om det?

Känns som ingen nyhet i Windows 11 lockat efter att de släppte Clipboard history och Snipping tools (som jag bytt ut till ShareX)







