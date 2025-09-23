Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Windows-uppdatering sabbar för DRM-skyddad video
Svantesson666
Medlem ★
●
Alexraptor
Medlem ★
●
Visa signatur
| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |
Lagers
Medlem ★
●
Visa signatur
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 21 Aug : v0.6.0 Nu kan du dimra bilder på SweC!
Installera Custom SweC UserCSS
Lagers tips: Mappa om framåt-knappen på musen till Home-knappen! Du kan inte leva utan det sedan!