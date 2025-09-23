Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Räkna med dyrare prylar när TSMC höjer priserna

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Räkna med dyrare prylar när TSMC höjer priserna

Företagets 2-nanometerprocess kan ge upp till 50 procent högre kostnader för kunder.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Så RTX6090 för sisådär över 50 000kr då? Och 75 000kr om det ska vattenkylas bara för att de kan ta extra betalt..?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Mer refresh på 4 för att få ner priserna, som också skyndade fram för snabbt till för höga priser. Låt produktionslinor mogna.

Pga priserna de senast 10 åren är mitt intresse för ny elektronik dött

Visa signatur

CPU: AMD Ryzen 5 2600 Mobo: Asus Prime X470 PRO Ram: Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 3000MHz PSU: Cooler Master 700 W GPU: XFX Radeon RX 5700 XT 8 GB SSD: Samsung EVO 850 500 GB SATA 2.5" HDD: Massa diskar Chassi: Fractal Design Define R3

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Huva. Hur stor del av t.ex. ett grafikkorts pris utgörs av kiselkostnaden, mån tro?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Nu ska jag inte uppgradera min dator på 6-7 år till men det blir kanske begagnat framöver om detta nu innebär att vi kommer se ganska drastiska prisökningar på komponenter framöver.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vad hände med satsningen på Inhemsk produktion som skulle börja byggas upp i Europa under covid?
Dog detta bara ut ?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Triton242:

Vad hände med satsningen på Inhemsk produktion som skulle börja byggas upp i Europa under covid?
Dog detta bara ut ?

Gå till inlägget

Tyskland och Intel fick ont om pengar så det står lite still.
Men tror inte det är så relevant för konsumentpridukter utan snarare för bil och försvarsindustrin som var tänkta för de satsningarna.

Visa signatur

Min Dator: AMD 3600 | 24 GB RAM | Asus X570 Prime | Fractal Design Arc R2 | Thermalright Silver Arrow | Dell U2412M | IBM Model M

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vet att TSMC nu är ensam på leeding edge, män tänkre att Samsung och global foundries i långsam takt borde ta nyare och mindre noder i produktion. Någon som vet något om det?

Visa signatur

Min Dator: AMD 3600 | 24 GB RAM | Asus X570 Prime | Fractal Design Arc R2 | Thermalright Silver Arrow | Dell U2412M | IBM Model M

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av hölmiz:

Vet att TSMC nu är ensam på leeding edge, män tänkre att Samsung och global foundries i långsam takt borde ta nyare och mindre noder i produktion. Någon som vet något om det?

Gå till inlägget

Globalfoundries gav upp det helt vad jag vet. Tror inte dom ändrat sin strategi. Samsung har haft stora problem med sina senaste noder.

Visa signatur

Stationär Speldator: AMD Ryzen 7 5700 I AMD Radeon 6750 XT I W10
Stationär Extra: AMD Ryzen 7 2700 I AMD Radeon 270 X I Ubuntu 24.04.3
Bärbar Speldator: AMD Ryzen 5 5600H I Nvidia RTX 3050 Ti I W11

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Triton242:

Vad hände med satsningen på Inhemsk produktion som skulle börja byggas upp i Europa under covid?
Dog detta bara ut ?

Gå till inlägget

Intels nya VD gav upp och dom andra möjliga producenterna är väl just TSMC?

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar