RacingSIM/Switch/Ubiquiti/AceZone Headset/RAM

Hej alla, pga flytt och betydligt mindre plats i nya lyan så säljs följande av. Allt finns att hämta i Trelleborg. Buda på!

Annons avslutas lördag kl 12.00. Föredrar avhämtning för att slippa huvudvärken med att skicka. Små komponenter kan skickas. Originalkartonger saknas. Kvitto & garanti kvarstår.

Annonsen avslutas på lördag såvida jag inte är nöjd med något bud som jag får direkt. Jag bestämmer vem jag vill sälja till och jag behåller rätten att dra tillbaka vissa komponenter om jag ej skulle vara nöjd med pris. Inget utgångspris så buda på men snälla, undvik att börja med någon hundralapp så att budandet blir "clean"

Följande till salu;

Playseat

Formula Intelligence - Mercedes AMG F1 Nypris 29.990kr

R21 Direct Drive Wheel Base - Svart Servomotor Rattbas Nypris 13.499kr

Moza Racing FSR Formula Wheel Nypris 7489kr

MOZA CRP Load Cell Three Pedals with Base Nypris 5589kr

Samsung Odyssey Neo Gaming Monitor 57" G95NC, Dual UHD, Quantum Mini-LED, VESA-skärm HDR 1000, uppdateringsfrekvenser 240Hz, 140PPI, AMD FreeSync Nypris: 20.990kr

AceZone A-Rise headset Nypris ca 8700kr

AceZone A-Spire headset Nypris ca 2000kr

Ubiquiti UDM-Pro-Max Dream Machine Pro Max med 12TB HDD

2st philips Hue Datura 60x60 RGB lampa

2st Philips Hue Datura 120x30 RGB lampa

Corsair Vengeance RAM 6000mhz cl30 RGB 32GB (2x16) AMD Expo

S5850-48S8C, 48-Port Ethernet L3 Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG Nypris: ca 5000EUR

Några stycken SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches

QSFP28 100GBASE-SR4 850nm 100m DOM MPO-12/UPC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches, Support 4 x 25G-SR

NVIDIA Mellanox MCX516A-CCAT ConnectX®-5 EN Network Interface Card, 100GbE Dual-Port QSFP28, PCIe3.0 x 16, Tall&Short Bracket

5m (16ft) MTP® Jumper, MTP®-12 UPC (Female) to MTP®-12 UPC (Female), 12 Fibers, Multimode (OM4), Plenum (OFNP), 0.35dB Max, Type B, Magenta

Intel X710-BM2 Based Ethernet Network Interface Card, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x 8, Comparable to Intel X710-DA2, Full Height&Low Profile

