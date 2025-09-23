Speldator med RX 7800 XT och OLED skärm

Morrisz
Hej,
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: Sapphire RX 7800 XT Pulse
Moderkort: ASUS ROG Strix B450-F GAMING
RAM: Corsair DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM(taget från HWINFO)
HDD: Samsung 970 EVO NVMe M.2 SSD
Bildskärm: AOC Agon Pro AG276QZD2-27-tums QHD OLED-bildskärm, 240 Hz
Nätaggregat: MSI MAG A850GL PCIE5 850W
Chassi: Fractal Design North Charcoal Black
Till följd av dalande spelintresse och tid så säljer jag min stationära dator med skärm.
CPU + GPU + Skärm inköpt i November 2024. Nätagg inköpt i April 2025. Har kartong kvar för GPU. Kan nog få fram kvitto digitalt på delarna om så önskas.
Finns i Svedala i Skåne. Kan ev tänka mig att sälja skärm och/eller GPU separat. Skickar helst inte saker utan ser gärna upphämtning alternativt att jag lämnar, då inom en rimlig distans från Svedala(typ 1 timme körsträcka eller så)
Inget är överklockat eller dylikt, enbart installerat komponenterna och kört på. Systemet är inte direkt pressat heller, mest spelat Rimworld några timmar/vecka och programmering.
Tar bilder under dagen och uppdaterar annonsen.
Jag förbehåller mig rätten att själv välja köpare. Pris kan diskuteras vid köp av komplett paket.
