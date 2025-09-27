SweClockers drop!
Äldre GFX, CPU, PSU

1
Medlem

Äldre GFX, CPU, PSU

MSI 1080 8gb
Sapphire rx580 4gb
Asus 1060 3gb

AMD 3800x
AMD 2600
AMD 200GE

Corsair TX550M 24pin, cpu, 8-pin och sata

Allt fungerade senaste de användes. Pris = bud

Medlem

1100+frakt (PSU, 1060+1080)

Medlem

AMD 3800x budar 500:- hämtar eller + frakt/det som passar dig bäst

Medlem

MSI 1080 8gb = 800:- +frakt (Borås)

Medlem

Ryzen 5 2600 = 250 kr + frakt

Medlem

AMD 2600 100:- + Frakt

Medlem

Sapphire rx580 4gb
Asus 1060 3gb
Corsair TX550M
600+frakt

Medlem
Nytt bud: 1 200 kr 5800x + 1080 +frakt
Medlem

MSI 1080 8gb
Sapphire rx580 4gb
Asus 1060 3gb
AMD 3800x
PSU Corsair

1600 med upphämtning

Medlem

3800x+600kr+frakt

Medlem

Glömde skriva inga bud i PM. Har även orginal AMD cpu kylare om man vill ha med det till CPU!

1
