Ljudsystem till gym, budget ca 3000:

mudde
Medlem ★
●
Hej,
Jag har fått i uppdrag att fixa ljudsystem till föreningens källargym (ca 25 kvm, 3+ m i tak, betong). Kraven är:
- lättanvänt
- bluetooth
Budgeten för detta är ca 3000:-, med viss flexibilitet om det kan motiveras.
Ser helst att systemet består av förstärkare + väggmonterade högtalare så att den inte får fötter (ingen särskilt stor stöldrisk, men lösa saker lånas utan meddelande och kan vara borta några veckor åt gången).
Har ni förslag?
Tänkte initialt något i stil med detta:
Förstärkare:
Denna SMSL A100 verkar lättanvänd:
Passiva högtalare, kanske något av dessa:
2x Behringer PK108 (+adaptrar +vägghållare) https://www.thomann.se/behringer_pk108.htm
eller
https://www.thomann.se/ld_systems_sat_62_g2_pair.htm
eller kanske det räcker med något i stil med detta:
https://www.thomann.se/behringer_monitor_1c.htm
Skulle detta fungera bra tillsammans?
