Ljudsystem till gym, budget ca 3000:

Hej,

Jag har fått i uppdrag att fixa ljudsystem till föreningens källargym (ca 25 kvm, 3+ m i tak, betong). Kraven är:

- lättanvänt

- bluetooth

Budgeten för detta är ca 3000:-, med viss flexibilitet om det kan motiveras.

Ser helst att systemet består av förstärkare + väggmonterade högtalare så att den inte får fötter (ingen särskilt stor stöldrisk, men lösa saker lånas utan meddelande och kan vara borta några veckor åt gången).

Har ni förslag?

Tänkte initialt något i stil med detta:

Förstärkare:

Denna SMSL A100 verkar lättanvänd:

Passiva högtalare, kanske något av dessa:

2x Behringer PK108 (+adaptrar +vägghållare) https://www.thomann.se/behringer_pk108.htm

eller

https://www.thomann.se/ld_systems_sat_62_g2_pair.htm

eller kanske det räcker med något i stil med detta:

https://www.thomann.se/behringer_monitor_1c.htm

Skulle detta fungera bra tillsammans?