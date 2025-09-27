Monteringsfäste till AIO-kylare

Skrivet av Creedo: Tjena,

Köpte nyligen en Mag coreliquid A13 och var säker på att den skulle passa på min cpu. Är ganska säker på att jag kollade upp det innan men måste på något sett strulat till det ändå.

Den passar inte till LGA 1200 som jag nu har utan kommer bara med monteringsfästen för AMD och LGA 1700.

Så min fråga är om någon vet av att det går köpa monteringsfästen för LGA1200 någonstans? Gå till inlägget

verkar ju vara en miss av många butiker som säljer den.

MSi säger själva bara lga 1700/1851 o AM4/AM5

medan många butiker verkar ha saxat specarna från någon helt annan variant

t.ex.

@Komplett specar på både 240 och 360 modellen

Socket AM4, LGA1700 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1851 Socket, LGA1200 Socket, LGA1151 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM5

@proshop samma sak.

så skulle misstänka att någon gjort en tankevurpa där och saxat in fel beskrivning så potentiellt är det ju ett uppenbart fall att kunna reklamera den pga felaktig produktbeskrivning om den är köpt hos en butik som specat lga1200 som kompatibel.

den enda butiken jag faktiskt kunde hitta som faktiskt specat den med samma kompabilitet som MSI´s hemsida är Inet...

något löst lga1200 fäste lär du inte kunna hitta till den då det troligen inte äns tillverkas såvida inte ett fäste från någon äldre variant passar på den.

men den får du not ta med MSI isf.