Är du nördig inom Audio Interface? Vägled mig.

Är du nördig inom Audio Interface? Vägled mig.

Hej.
Jag tänkte lära mig redigera videos i Davinci Resolve och förbereder prylar för detta.
Köpte Yamaha HS8 referenshögtalare som jag vill kunna styra med en fysisk volymknapp, utöver dom som sitter på baksidan av högtalarna.

Så då halkade jag in på USB-Audio interface, vilket verkar sådär ihop med Linux - om man läser gamla forumsamtal.

Auident ID24 - tycks ha bäst testvärden, SSL2 är populär generellt, men båda är problematiska då dom är tänkta att användas med windows/max-appar. (fast man kan nog CC båda).

Scarlett 2i2 är populär och finns hemmasnickrad linux-app för. Men har inte lika bra testvärden gällande brus.

Behringer 204hd kräver ingen app och ger bra ljud. Förutom EN som skrev att det blev brus i hörlurarna om man kör i mer än 50% volym.

En youtuber spyr över pipewire medan andra är nöjda.

Blir helt förvirrad.
Jag vill få en brusfri högtalarupplevelse och framtidssäkrad lösning om jag börjar med mikrofoner och annat.

Vad jag vill fråga er är om någon här är nördig inom detta och har aktuella upplevelser med senaste linux-uppdateringarna och elektroniken?

Hej!

Du skriver: -"om jag börjar med mikrofoner och annat".
1: Vad vill du i sådana fall spela in? Är det tal, sång, akustisk gitarr eller vad?
2: Och med vilket ljudinspelningsprogram (om du vet detta redan idag)?
3: Har du redan någon mikrofon, eller planerar du att köpa?

Nu blir jag upptagen en stund, men återkommer till dig med svar.

