Dataanvändning senaste 30 dagarna i windows.

1
Dataanvändning senaste 30 dagarna i windows.

Har ni mer?

Nej

(337.66 GB)

Tydligen hade jag 991 GB...

Men jag gissar att den där räknar även LAN trafik, vilket är en stor del av trafiken.

1,2TB.
Den mäter inte trafiken korrekt ändå. Du får installera något tredjepartsprogram.

938.98GB enligt min Windows

1,2TB.
Hur vet du det?

926.62GB med två dagar kvar utav September.

Igår var min högsta förbrukning (107.59GB) än så länge då jag installerade Fortnite (71GB) på svärsonens dator som jag just byggt klart.

En typisk dag (28-50GB) så jobbar jag med musik så under dagen så kanske jag tankar ner max 1GB musik som jag går igenom.
Drar några vändor i BF1942 när jag behöver en paus och kanske 1-2h på Youtube på kvällen innan läggdags. Fattar inte hur det kan bli så mycket.

Lägre än Glocalnet...

938.98GB enligt min Windows
En livstids erfarenhet av Windows
Kör Wireshark en månad så ser du att det saknas en massa overhead och program som visar fel statistik.

